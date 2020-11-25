Автобус с пассажирами попал в лобовое ДТП в Приморье

По данным ГИБДД, 33-летний мужчина за рулём Toyota Prius ехал со стороны улицы Пограничной в направлении Тихоокеанской. В какой-то момент молодой человек выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту № 4. В Госавтоинспекции подчеркнули, что ДТП произошло на сухой дороге с четко видимой разметкой.