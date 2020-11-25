Автобус с пассажирами попал в лобовое ДТП в Приморье

Posted 25 ноября 2020, 13:50
Published 25 ноября 2020, 13:50
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, авария случилась в Находке на площади Совершеннолетия.
По данным ГИБДД, 33-летний мужчина за рулём Toyota Prius ехал со стороны улицы Пограничной в направлении Тихоокеанской. В какой-то момент молодой человек выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту № 4. В Госавтоинспекции подчеркнули, что ДТП произошло на сухой дороге с четко видимой разметкой.
В результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка автобуса, сидевшая справа. На место аварии прибыла бригада скорой помощи. Медики диагностировали у женщины ушибленную рану лба, ей было назначено амбулаторное лечение. Остальные пассажиры общественного транспорта не пострадали.
И автобус, и автомобиль получили механические повреждения.
Известно, что оба водителя были трезвы. Водительский стаж мужчины за рулём «Приуса» составляет 13 лет. В текущем году молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
В отношении водителя, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке во дворе дома по улице Черняховского произошло жуткое ДТП с участием пяти машин.