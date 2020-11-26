«Унёс свою пушистую попу»: кадры с тигрёнком на дороге в Приморье всколыхнули соцсети

Posted 26 ноября 2020, 09:58
Published 26 ноября 2020, 09:58
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Детёныш «царя тайги» попал в объектив регистратора идущей по дороге машины. Видео было опубликовано на странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram.
Заметив приближающийся автомобиль, малыш стремительно бросился в лес и исчез в чаще.
Как подчеркнули сотрудники центра «Амурский тигр», тигрёнок был не одинок.
«О встрече очевидцы сообщили в охотнадзор. Инспекторы посетили указанную точку и нашли следы самого тигренка и взрослой женской особи, скорее всего, матери-тигрицы», - рассказали специалисты.
Кадры с полосатым малышом вызвали шквал эмоций у пользователей соцсетей.
«Хороший активный малыш. Следует за мамочкой, чтобы не потеряться, и знает, когда нужно затаиться»,
«Унёс свою пушистую попу»,
«Хорошо, что благополучно удрал с дороги»,
«Такой хороший!!! Пушистик»,
«Как же приятно, что сейчас столько неравнодушных людей! Волнуются, не один ли малыш!», - написали подписчики в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два тигрёнка показались людям на севере Приморского края. Специалисты выяснили, что полосатые малыши, возраст которых составляет 4-5 месяцев, оказались на проезжей части из простого любопытства. Тигрица в это время находилась неподалёку и внимательно наблюдала за происходящим, а потом увела детёнышей в безопасное место.