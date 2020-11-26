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Posted 26 ноября 2020, 09:58

Published 26 ноября 2020, 09:58

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Унёс свою пушистую попу»: кадры с тигрёнком на дороге в Приморье всколыхнули соцсети

26 ноября 2020, 09:58
Тигрёнок выскочил на проезжую часть в одном из центральных районов Приморского края.

Детёныш «царя тайги» попал в объектив регистратора идущей по дороге машины. Видео было опубликовано на странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram.

Заметив приближающийся автомобиль, малыш стремительно бросился в лес и исчез в чаще.

Как подчеркнули сотрудники центра «Амурский тигр», тигрёнок был не одинок.

«О встрече очевидцы сообщили в охотнадзор. Инспекторы посетили указанную точку и нашли следы самого тигренка и взрослой женской особи, скорее всего, матери-тигрицы», - рассказали специалисты.

Кадры с полосатым малышом вызвали шквал эмоций у пользователей соцсетей.

«Хороший активный малыш. Следует за мамочкой, чтобы не потеряться, и знает, когда нужно затаиться»,

«Унёс свою пушистую попу»,

«Хорошо, что благополучно удрал с дороги»,

«Такой хороший!!! Пушистик»,

«Как же приятно, что сейчас столько неравнодушных людей! Волнуются, не один ли малыш!», - написали подписчики в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два тигрёнка показались людям на севере Приморского края. Специалисты выяснили, что полосатые малыши, возраст которых составляет 4-5 месяцев, оказались на проезжей части из простого любопытства. Тигрица в это время находилась неподалёку и внимательно наблюдала за происходящим, а потом увела детёнышей в безопасное место.

#Новости#Общество
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