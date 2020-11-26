«Унёс свою пушистую попу»: кадры с тигрёнком на дороге в Приморье всколыхнули соцсети

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два тигрёнка показались людям на севере Приморского края. Специалисты выяснили, что полосатые малыши, возраст которых составляет 4-5 месяцев, оказались на проезжей части из простого любопытства. Тигрица в это время находилась неподалёку и внимательно наблюдала за происходящим, а потом увела детёнышей в безопасное место.