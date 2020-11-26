«Волосы дыбом»: видео альпиниста с пилона Русского моста всколыхнуло соцсети

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что движение по Русскому мосту было закрыто в субботу, 21 ноября, так как с него начали падать глыбы льда. Причём с такой силой, что разбивался асфальт. Мост закрыт ориентировочно до понедельника, 30 ноября. Рабочие сняли с моста уже 890 тонн льда. По состоянию на утро 26 ноября оставалось снять ещё около тысячи тонн — обледенение на вантах значительное, его толщина составляет около 15-20 см. Пока единственной связью материка с островом Русский остается паромная переправа.