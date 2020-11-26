«Волосы дыбом»: видео альпиниста с пилона Русского моста всколыхнуло соцсети

Posted 26 ноября 2020, 11:56
Published 26 ноября 2020, 11:56
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Шокирующие кадры были опубликованы в Instagram-паблике «Новостной патруль» news_patrul. На них видно, как молодой человек бесстрашно борется со льдом на высоте в три сотни метров, невзирая на ветер и мороз. Также альпинист рассказал о системе закрепления на пилоне своего снаряжения, а в заключение видео сбросил с огромной высоты большую ледяную глыбу, которую он сумел отколоть от конструкции.
«Сейчас полетит… Вот она, маленькая. Буууух!», - сказал отважный парень, сталкивая вниз кусок льда.
Видео буквально взорвало соцсети. За пару часов его посмотрело более 12 тысяч человек. Восторженные подписчики оставили под постом десятки комментариев.
«Как можно быть таким бесстрашным?! Герой»,
«Я представляю мам этих ребят: волос дыбом ,мурашки по спине, у нас ноги дрожат, сидя на диване. Это нереально страшно, храни вас Господь, ребята!! Ангел Хранитель пусть вас оберегает, спасибо Вам за вашу смелость, вы лучшие во Вселенной»,
«Да уж… Он там, а ноги у тебя трястись начинаются при просмотре»,
«Аж голова закружилась»,
«Вы Человек, даже не человек, а Человечище!!! Такое хорошее дело делаете для населения! Спасибо Вам огромное! Ещё и комментируете с такой высоты», - написали в комментариях приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что движение по Русскому мосту было закрыто в субботу, 21 ноября, так как с него начали падать глыбы льда. Причём с такой силой, что разбивался асфальт. Мост закрыт ориентировочно до понедельника, 30 ноября. Рабочие сняли с моста уже 890 тонн льда. По состоянию на утро 26 ноября оставалось снять ещё около тысячи тонн — обледенение на вантах значительное, его толщина составляет около 15-20 см. Пока единственной связью материка с островом Русский остается паромная переправа.