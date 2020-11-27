Гороскоп на 28 ноября: у Весов — обновление чувств, у Скорпионов — всплеск талантов

Posted 27 ноября 2020, 07:30
Published 27 ноября 2020, 07:30
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
У ОВНОВ возрастает сила воли и изобретательность, которые хорошо направить на духовное и физическое самосовершенствование. Постарайтесь сегодня разумно тратить силы, не вступая в споры ради споров. Такие победы сомнительны и позже могут выйти боком.
У ТЕЛЬЦОВ есть риск провести день в пустых разговорах, хотя можно, благодаря тем же разговорам, многого добиться. Хороший день для поездок и знакомств. Благодаря своей проницательности, вы избежите риска быть втянутыми в конфликт.
БЛИЗНЕЦЫ могут получить известие, которого давно ждали. Приходит понимание, что задуманное можно реализовать разными путями. Будьте внимательны к своим близким, прислушайтесь к их советам и пожеланиям.
РАКАМ много положительных эмоций принесёт общение с друзьями. Развлекательные мероприятия удадутся на славу. Уделите больше внимания тем, кому вы дороги, помогите своим детям смастерить подарки для друзей и родных.
ЛЬВОВ будут притягивать проблемы окружающих: так и хочется объяснить всем, как надо жить и как — не надо! Вряд ли люди будут готовы принять вашу точку зрения. Лучше подумайте о том, что может сделать по-настоящему радостной встречу Нового Года.
У ДЕВ вместе с появлением новых знакомых появится возможность улучшить материальное положение. Если всё идет не так, как хотелось бы, не отчаивайтесь и, главное, не ищите виноватых. Скоро обстоятельства изменятся.
ВЕСОВ с семейным стажем ждёт приятное обновление чувств, а те, кто познакомился недавно, перейдут к более доверительному общению. Правда, есть вероятность, что вы крайне легкомысленно отнесетесь к финансовым вопросам. Постарайтесь более рационально использовать время.
Среди СКОРПИОНОВ сейчас усиливается способность гармонично комбинировать элементы старого и нового (особенно это касается людей творческих профессий). Хорошее время для написания текстов, продумывания дизайна квартиры, рукоделия, покупок для дома.
СТРЕЛЬЦЫ, будьте особенно внимательны, имея дело с чужими деньгами. Если проект кажется вам слишком сложным — подумайте, какие силы подключить для оптимального результата. Следует с особенной тщательностью подойти к выполнению даже самых привычных дел.
КОЗЕРОГИ почувствуют вдохновение в сфере кулинарного искусства. Вы можете создать сегодня нечто грандиозное в этой области! Тем, кто работает с техникой, следует повысить бдительность: та сегодня может вести себя непредсказуемо.
У ВОДОЛЕЕВ появляется знание, что делать и куда двигаться дальше. Удачный момент для наведения порядка в делах и документах. Если появится возможность приятного путешествия или поездки — используйте её!
РЫБАМ следует помнить, что эмоциональное напряжение у людей в это время очень высоко, хотя и не всегда проявляется вовне. Не нарываясь на грубости, займите выжидательную позицию. Обратите внимание на тайные, неочевидные аспекты существования.