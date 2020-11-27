Гороскоп на 28 ноября: у Весов — обновление чувств, у Скорпионов — всплеск талантов

ЛЬВОВ будут притягивать проблемы окружающих: так и хочется объяснить всем, как надо жить и как — не надо! Вряд ли люди будут готовы принять вашу точку зрения. Лучше подумайте о том, что может сделать по-настоящему радостной встречу Нового Года.