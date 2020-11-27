«Музей — для всех» — доступность к культурному наследию обсудят во Владивостоке

Posted 27 ноября 2020, 00:12
Published 27 ноября 2020, 00:12
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Он пройдет уже в третий раз и будет посвящен представлению инклюзивных проектов и программ учреждений культуры, творческих студий и объединений, образовательных учреждений Владивостока, направленных на обеспечение доступности к культурному наследию для всех категорий граждан, развитие и совершенствование услуг в сфере культуры для посетителей с ОВЗ.
Участниками круглого стола станут не только представители министерства культуры и архивного дела и других министерств правительства Приморского края, специалисты Приморской государственной картинной галереи, музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, Приморского океанариума, музея современного искусства «АртЭтаж», галереи «Арка» и других культурных институций, но и те самые «люди с ограниченными возможностями» — например, участники студии «Особенные люди», АНО «Благое дело», «Школа дружбы», «Планета знаний», социального проекта «Школа «Белая трость»…
В формате видеоконференции к участию в круглом столе присоединятся член куратор проекта «Инклюзивный музей» Динара Халикова, куратор проекта Государственного Эрмитажа «Прошлое на кончиках пальцев» Анна Терентьева.
Регулярное проведение таких круглых столов, таких встреч, как отметили в Приморской картинной галерее, помогает представителям общественных организаций и учреждений культуры координировать усилия, создавать совместные проекты. И чем больше будет таких встреч, тем лучше, возможно, со временем, как отмечали участники предыдущего круглого стола, в нашей стране инвалидов станут называть не «люди с ограниченными возможностями», а — люди с повышенными потребностями, как это принято в Европе. Чувствуете разницу? Вот то-то же.
Отметим, что также собравшимся будут представлены видеогид для глухих и слабослышащих на современном русском жестовом языке по экспозиции «Русское искусство» и тактильный модуль для слепых и слабовидящих «Ледокол „Красин“ во льдах», созданный в Мастерской тактильных макетов «STUDIO SHU», в рамках выставки «Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве. Николай Штуккенберг».