«Музей — для всех» — доступность к культурному наследию обсудят во Владивостоке

Регулярное проведение таких круглых столов, таких встреч, как отметили в Приморской картинной галерее, помогает представителям общественных организаций и учреждений культуры координировать усилия, создавать совместные проекты. И чем больше будет таких встреч, тем лучше, возможно, со временем, как отмечали участники предыдущего круглого стола, в нашей стране инвалидов станут называть не «люди с ограниченными возможностями», а — люди с повышенными потребностями, как это принято в Европе. Чувствуете разницу? Вот то-то же.