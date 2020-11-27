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Posted 27 ноября 2020, 10:41

Published 27 ноября 2020, 10:41

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Технологии Group-IB помогли предотвратить киберугрозы в Европе

27 ноября 2020, 10:41
Компания Group-IB разработала и запатентовала новые технологии, которые доказали эффективность в охоте на хакеров.

Издание Anti-Malware сообщает, что собственные запатентованные технологии Group-IB являются эффективными в охоте на хакеров, поиске угроз и обеспечении кибербезопасности.

Используя умные системы, специалисты Group-IB обнаружили «цифровые следы» и смогли установить личности членов преступной хакерской группировки TMT из Нигерии. Операцию организовал Интерпол. Отмечается, что охота на эту хакерскую группировку началась три года назад, и за это время ее атакам подверглись около пятисот тысяч государственных и частных предприятий в разных странах мира.

Также Group-IB принимала участие в операции Европола и полиции Великобритании Carding Action 2020, которая была направлена на борьбу с нелегальным рынком продаж данных краденых банковских карт, пишет 1prime.ru. Используя запатентованную технологию, компания Group-IB провела анализ и передала правоохранителям информацию о девяноста тысячах украденных банковских карт клиентов европейских финансовых учреждений. Это позволило предотвратить ущерб в размере сорока миллионов евро.

«Расследуя киберпреступления, успешно используют наши технологии для поиска преступников, и это дает результат. Именно поэтому мы знаем, что технологии действительно работают», - рассказал основатель и гендиректор компании Илья Сачков.

Запатентованные технологии компания Group-IB представила на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon-2020. Умная система Threat Intelligence&Attribution, аналогов которой нет, хранит информацию о хакерах и их связях, доменах, IP, инфраструктуре за последние пятнадцать лет, включая данные, которые преступники пытались удалить. Она позволяет не только обнаружить угрозу, но и тех, кто за ней стоит.

Еще одна представленная система - Threat Hunting Framework. С ее помощью можно обеспечить абсолютную защиту компании: от традиционных ИТ-сетей до удаленных рабочих мест работников. Система использует для обнаружения ранее неизвестных угроз технологии искусственного интеллекта, что позволяет предотвратить атаки как внутри предприятия, так и за его пределами. Эта технология предоставляет службе безопасности инструменты для связи и анализа разрозненных событий вокруг атаки, атрибуции угроз, исследования вредоносного кода и реагирования на инцидент.

Все разработки Group-IB объединены в одну интеллектуальную систему, которая позволяет не только предотвращать атаки на предприятие, но и обнаруживать их организаторов.

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