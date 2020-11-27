Технологии Group-IB помогли предотвратить киберугрозы в Европе

Запатентованные технологии компания Group-IB представила на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon-2020. Умная система Threat Intelligence&Attribution, аналогов которой нет, хранит информацию о хакерах и их связях, доменах, IP, инфраструктуре за последние пятнадцать лет, включая данные, которые преступники пытались удалить. Она позволяет не только обнаружить угрозу, но и тех, кто за ней стоит.