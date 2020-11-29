vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2020, 08:52

Published 29 ноября 2020, 08:52

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Картина дня: новый циклон, мутные личности и доставка льда до лобового стекла

29 ноября 2020, 08:52
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Новый циклон

Популярный в Приморье метеосайт заявил о том, что в крае может пройти ещё один циклон, который принесёт снег с дождём. на этот раз непогода накроет не только Владивосток, но и Находку.

Циклон может сопровождаться сильными смешанными осадками и ветром. Согласно компьютерному прогнозу, утром 7 декабря во Владивостоке начнется дождь, который к вечеру превратится в снег интенсивностью не менее 4 см за три часа. Еще хуже прогноз для Находки, общее количество смешанных осадков превысит 20 сантиметров.

«Мутные личности»

В одном из районов города несколько неизвестных молодых людей «прощупывали» автомобили на придомовой стоянке и попали на видео. Какие цели преследовали данные личности неизвестно.

Инцидент произошел в поселке Трудовое. Как сообщает местное новостное инстаграмм-сообщество Pos.Trudovoe какие-то люди попытались проникнуть в чужое авто.

Доставка льда

У надземного перехода в районе мыса Чуркин, в лобовое стекло автомобиля прилетел огромный кусок льда. В результате лобовое стекло оказалось проломлено.

Огромная льдина упала на автомобиль у надземного перехода в районе Чуркина. Водителю транспортного средства повезло, лед не смог пробить стекло и попасть в салон. Автор публикации написал — «Прилетел сюрприз в виде огромной льдины». Отметим, что это не единичный случай, во многих районах города автомобили пострадали от непогоды. Самым известным случаем стало падение бетонной плиты на автомобиль.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика