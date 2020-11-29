Картина дня: новый циклон, мутные личности и доставка льда до лобового стекла

Posted 29 ноября 2020, 08:52
Published 29 ноября 2020, 08:52
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Новый циклон
Популярный в Приморье метеосайт заявил о том, что в крае может пройти ещё один циклон, который принесёт снег с дождём. на этот раз непогода накроет не только Владивосток, но и Находку.
Циклон может сопровождаться сильными смешанными осадками и ветром. Согласно компьютерному прогнозу, утром 7 декабря во Владивостоке начнется дождь, который к вечеру превратится в снег интенсивностью не менее 4 см за три часа. Еще хуже прогноз для Находки, общее количество смешанных осадков превысит 20 сантиметров.
«Мутные личности»
В одном из районов города несколько неизвестных молодых людей «прощупывали» автомобили на придомовой стоянке и попали на видео. Какие цели преследовали данные личности неизвестно.
Инцидент произошел в поселке Трудовое. Как сообщает местное новостное инстаграмм-сообщество Pos.Trudovoe какие-то люди попытались проникнуть в чужое авто.
Доставка льда
У надземного перехода в районе мыса Чуркин, в лобовое стекло автомобиля прилетел огромный кусок льда. В результате лобовое стекло оказалось проломлено.
Огромная льдина упала на автомобиль у надземного перехода в районе Чуркина. Водителю транспортного средства повезло, лед не смог пробить стекло и попасть в салон. Автор публикации написал — «Прилетел сюрприз в виде огромной льдины». Отметим, что это не единичный случай, во многих районах города автомобили пострадали от непогоды. Самым известным случаем стало падение бетонной плиты на автомобиль.