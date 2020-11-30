vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2020, 05:15

Published 30 ноября 2020, 05:15

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Пьяный приморец на Крауне протаранил рекламный щит и попал в больницу

30 ноября 2020, 05:15
Сюжет
ДТП
В Находке случилось очень серьёзное ДТП на проспекте Мира. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Как рассказали в городской ГИБДД, водитель Toyota Crown ехал с проспекта Северный на проспект Находкинский и потерял управление.

В итоге молодой человек вылетел на тротуар, и машина врезалась в опору рекламного щита. ДТП случилось в тёмное время суток, на сухом асфальте и с чётко видимой разметкой. В аварии пострадали водитель и пассажир седана, обоих увезли в больницу.

В ведомстве установили, что водитель был пьян. Его водительский стаж составил пять лет. В текущем году молодого человека неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости.

В отношении нарушителя возбудили несколько административных дел — за пьяную езду, повреждение дорожного сооружения и отсутствие страховки. В общей сложности ему предстоит заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на объездной трассе Седанка — Патрокл в объектив видеорегистратора попал момент массового ДТП. Грузовик не успел затормозить перед потоком машин и врезался в одну их них.

#Новости#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика