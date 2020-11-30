Пьяный приморец на Крауне протаранил рекламный щит и попал в больницу

Сюжет ДТП

В Находке случилось очень серьёзное ДТП на проспекте Мира. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Как рассказали в городской ГИБДД, водитель Toyota Crown ехал с проспекта Северный на проспект Находкинский и потерял управление.

В итоге молодой человек вылетел на тротуар, и машина врезалась в опору рекламного щита. ДТП случилось в тёмное время суток, на сухом асфальте и с чётко видимой разметкой. В аварии пострадали водитель и пассажир седана, обоих увезли в больницу. В ведомстве установили, что водитель был пьян. Его водительский стаж составил пять лет. В текущем году молодого человека неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости. В отношении нарушителя возбудили несколько административных дел — за пьяную езду, повреждение дорожного сооружения и отсутствие страховки. В общей сложности ему предстоит заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на объездной трассе Седанка — Патрокл в объектив видеорегистратора попал момент массового ДТП. Грузовик не успел затормозить перед потоком машин и врезался в одну их них.