Центр колом, такси не едет: масштабные пробки снова сковали Владивосток

Posted 30 ноября 2020, 09:59
Published 30 ноября 2020, 09:59
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
По состоянию на 19 часов заторы парализовали практически все важные транспортные артерии дальневосточной столицы.
На картах сервиса Яндекс.Пробки в красный и бордовый цвета окрасились улицы в центре города: Океанский и Партизанский проспекты, Алеутская, Верхнепортовая, Суханова, часть Светланской и другие. Замедленное движение наблюдается на Гоголя, Некрасовской, а также Третьей Рабочей.
Из-за сложной ситуации на дорогах приморской столицы у горожан, не имеющих личного автотранспорта, возникли сложности с вызовом такси. Многие водители машин с шашечками отказывались брать заявки уже после 17 часов, не желая стоять в пробках. Стоит отметить, что после того, как на Владивосток обрушился ледяной шторм, и город «встал», стоимость услуг в таксомоторных компаниях существенно возросла. Так, даже в субботу за поездку от фуникулёра до Первой Речки нужно было заплатить от 300 до 400 рублей, а в минувшую пятницу за поездку от площади Луговой до улицы Снеговой таксисты просили 480 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на минувшей неделе к многочисленным бедам жителей дальневосточной столицы добавилась ещё одна: Владивосток сковали колоссальные пробки, которые по окончании рабочего дня достигали 10 баллов. По словам автолюбителей, заторы возникли из-за того, что после уборки снега дороги в городе стали значительно уже: на обочинах скопились огромные сугробы, которые мешают нормальному движению машин. Кроме того, периодически в городе закрывают движение на улице Светланской под Золотым мостом – главной транспортной артерии, соединяющей центр города с площадью Луговой. Причина – риск падения льда на проезжую часть.