Центр колом, такси не едет: масштабные пробки снова сковали Владивосток

Из-за сложной ситуации на дорогах приморской столицы у горожан, не имеющих личного автотранспорта, возникли сложности с вызовом такси. Многие водители машин с шашечками отказывались брать заявки уже после 17 часов, не желая стоять в пробках. Стоит отметить, что после того, как на Владивосток обрушился ледяной шторм, и город «встал», стоимость услуг в таксомоторных компаниях существенно возросла. Так, даже в субботу за поездку от фуникулёра до Первой Речки нужно было заплатить от 300 до 400 рублей, а в минувшую пятницу за поездку от площади Луговой до улицы Снеговой таксисты просили 480 рублей.