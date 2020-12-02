«Как в хлеву, люди, вы свиньи»: горожане устроили мусорку в самом центре Владивостока

Так, на остановке общественного транспорта, где ежедневно сотни пассажиров ожидают автобусы №№ 16, 95 и другие, было установлено восемь вазонов. На сегодняшний день в каждом из них – настоящая мусорная свалка: люди выбрасывают туда окурки и пачки из-под сигарет, фантики, салфетки и даже бумажные стаканчики из-под кофе. Больше всего – сигаретных «бычков». Получается, что горожане не только мусорят в общественном месте, но и нарушают федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Теоретически любители подымить на остановке могут быть наказаны за это немалым штрафом.