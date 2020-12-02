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Posted 2 декабря 2020, 09:32

Published 2 декабря 2020, 09:32

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

«Как в хлеву, люди, вы свиньи»: горожане устроили мусорку в самом центре Владивостока

2 декабря 2020, 09:32
Неприятную картину могут увидеть жители и гости Владивостока в самом центре дальневосточной столицы. Стоящие на главной площади города вазоны, предназначенные для растений, люди используют в качестве мусорных урн и пепельниц.

Так, на остановке общественного транспорта, где ежедневно сотни пассажиров ожидают автобусы №№ 16, 95 и другие, было установлено восемь вазонов. На сегодняшний день в каждом из них – настоящая мусорная свалка: люди выбрасывают туда окурки и пачки из-под сигарет, фантики, салфетки и даже бумажные стаканчики из-под кофе. Больше всего – сигаретных «бычков». Получается, что горожане не только мусорят в общественном месте, но и нарушают федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Теоретически любители подымить на остановке могут быть наказаны за это немалым штрафом.

Интересно, что настоящая урна, предназначенная для сбора мусора, находится буквально в 5-7 метрах от остановки. Однако, по всей вероятности, даже такое незначительное расстояние горожанам пройти просто лень.

Данная ситуация вызывает возмущение у многих жителей Владивостока.

«Что за люди у нас в городе живут? Хотя нет, это не люди, а свиньи! Стою на остановке, а чувствую себя, как в хлеву. И это – в центре города! Неужели так сложно выбросить мусор куда положено?», - говорит жительница краевого центра Ирина Борисова.

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