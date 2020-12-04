Игрушки из подушки очаруют Владивосток и подарят новогодний настрой

— Когда в 1935-м новый год вернулся в жизнь советских людей, еще сохранились мастера, которые помнили, как делать игрушки из самых простых материалов, — рассказывает Ирина Лукьяненко. — Конечно, изменилась тематика: никаких ангелочков и прочего, игрушки делали на темы русских сказок, на бытовые темы, создавали литературных персонажей (как тот самый Крокодил, который с Тотошей и Кокошей по аллее проходил, которого можно увидеть на нашей выставке), а также самые простые варианты — овощи, фрукты, конфеты, грибы, животных… Вообще игрушки из ваты непрочные, их сохранилось очень мало — и чудо, что спустя почти сто лет мы еще можем посмотреть на то, чем украшали елки наши прадеды…