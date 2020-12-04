Игрушки из подушки очаруют Владивосток и подарят новогодний настрой

Posted 4 декабря 2020, 06:51
Published 4 декабря 2020, 06:51
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В двух залах дома-музея представлены елочные игрушки — не привычные нам стеклянные или пластиковые, а сделанные из ваты. Причем часть из них почти столетней давности, а часть — изготовлена нашими современниками.
— Название выставки родилось, когда мы узнали, что самая хорошая вата для изготовления игрушки — именно та, что используется для матрасов, — невыбеленная, неочищенная, — рассказывает Ирина Лукьяненко, методист дома-музея семьи Сухановых. — Экспозиция выставки состоит из двух частей: в первой представлены исторические экспонаты — елочные игрушки из ваты, изготовленные в 30-40-х годах прошлого века в СССР, как раз тогда, когда празднование нового года официально вернулось из опалы. Самая старинная — Иванушка из сказки про гусей-лебедей, ее сделали в 1930 году.
Да, эта часть выставки напоминает нам про сложную, непростую историю страны в первой половине прошлого века. После 1917 года празднование Рождества — с елкой, игрушками, подарками, — равно как и нового года — постепенно стало запретным. Наряжать елку, устраивать праздник 31 декабря решались немногие, чаще всего такие события проходили за плотно закрытыми шторами. Ну, а про Рождество и речи не было… Много лет это вообще был обычный рабочий день.
В 1935 году Павел Постышев предложил вернуть в жизнь советских детей елку и праздник. Нет, конечно, не Рождество, но Новый год! Идею поддержали на высоком уровне — и так постепенно в жизнь СССР вошел праздник, ставший самым любимым и остающийся таким по сей день.
— Когда в 1935-м новый год вернулся в жизнь советских людей, еще сохранились мастера, которые помнили, как делать игрушки из самых простых материалов, — рассказывает Ирина Лукьяненко. — Конечно, изменилась тематика: никаких ангелочков и прочего, игрушки делали на темы русских сказок, на бытовые темы, создавали литературных персонажей (как тот самый Крокодил, который с Тотошей и Кокошей по аллее проходил, которого можно увидеть на нашей выставке), а также самые простые варианты — овощи, фрукты, конфеты, грибы, животных… Вообще игрушки из ваты непрочные, их сохранилось очень мало — и чудо, что спустя почти сто лет мы еще можем посмотреть на то, чем украшали елки наши прадеды…
Вторая часть экспозиции — более 200 игрушек из ваты ручной работы, выполненных шестью мастерицами из Приморья — Владивостока, Находки, Екатериновки.
— Это уникальные вещи, — говорит Ирина Лукьяненко. — Понимаете, технология изготовления игрушек из ваты так и осталась ручной, хотя ее и пытались механизировать. Но как в артелях в 30-х годах прошлого века, так и сегодня фигурки из ваты, проволоки, клея, слюды делаются вручную. Разве что сегодня личики для большинства игрушек мастерицы создают из полимерной глины… Но все равно это ручная работа. И в единственном экземпляре, даже если образ повторяется. Ведь у новой игрушки будет уже немного другое личико, чуть другие краски…
Характер и творческие предпочтения каждой мастерицы на выставке ярко отражены в их работах. Маргарита Котлярова любит создавать персонажей в исторических костюмах — например, дамы в костюмах начала прошлого века или прислуга-японка с ребенком…
А волшебные звери Елены Георгиевой каждый со своим выражением мордочки, со множеством мелких деталей, которые можно рассматривать бесконечно.
Мастера не просто изготовили игрушки, они создали целые мини-сценки, например, дамы на катке, зверюшки в лесу, рядом со скворечником…
— Техника изготовления игрушек из ваты сегодня переживает второе рождение, завоевывая все большую популярность, — говорит Ирина Лукьяненко. — И мы предлагаем желающим попробовать сотворить свою игрушку.
Мастера, работы которых представлены на выставке, приглашают детей и взрослых на мастер-классы — 12, 19 декабря, 4, 5, 6 января.