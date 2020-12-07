Пора заводить любовницу? Личная жизнь приморца стала достоянием общественности

Posted 7 декабря 2020, 03:51
Published 7 декабря 2020, 03:51
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Здравствуйте, у меня вопрос к подписчикам. Моя жена работает на двух работах и не уделяет мне внимания. Нужно ли заводить любовницу?»
В комментариях принялись активно обсуждать этот вопрос.
«Может тогда ты пойдешь на две работы, а она любовника заведёт?»;
«Лучше ей тогда любовника. Лишняя копейка в доме появится, сможет уйти с одной работы, ахах. А если вы заведете, то бедной жене придется на третью работу устраиваться, чтоб еще любовницу содержать»;
«Мозги себе заведи лучше»;
«Скоро она сама себе заведёт настоящего мужчину и не будет больше вообще работать»;
«Быть содержанкой — какое достижение в жизни!»;
«Найди себе работу лучше, чтобы жена не пахала на двух работах»;
«Хорошая зеркалка! Сразу из всех двойные стандарты лезут!»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в ночное время в районе улицы Пограничная в Находке очевидцы заметили мужчину, который очень быстро бежал по улице «в чём мать родила». У подписчиков появилась своя версия произошедшего — якобы, тот бежал от мужа любовницы.