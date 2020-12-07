Пора заводить любовницу? Личная жизнь приморца стала достоянием общественности

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в ночное время в районе улицы Пограничная в Находке очевидцы заметили мужчину, который очень быстро бежал по улице «в чём мать родила». У подписчиков появилась своя версия произошедшего — якобы, тот бежал от мужа любовницы.