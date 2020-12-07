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Posted 7 декабря 2020, 03:51

Published 7 декабря 2020, 03:51

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Пора заводить любовницу? Личная жизнь приморца стала достоянием общественности

Пора заводить любовницу? Личная жизнь приморца стала достоянием общественности

7 декабря 2020, 03:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В одном из городских пабликов Уссурийска anonimno_uss подписчик задал животрепещущий вопрос, поделившись подробностями своей личной жизни в интернете.

«Здравствуйте, у меня вопрос к подписчикам. Моя жена работает на двух работах и не уделяет мне внимания. Нужно ли заводить любовницу?»

В комментариях принялись активно обсуждать этот вопрос.

«Может тогда ты пойдешь на две работы, а она любовника заведёт?»;

«Лучше ей тогда любовника. Лишняя копейка в доме появится, сможет уйти с одной работы, ахах. А если вы заведете, то бедной жене придется на третью работу устраиваться, чтоб еще любовницу содержать»;

«Мозги себе заведи лучше»;

«Скоро она сама себе заведёт настоящего мужчину и не будет больше вообще работать»;

«Быть содержанкой — какое достижение в жизни!»;

«Найди себе работу лучше, чтобы жена не пахала на двух работах»;

«Хорошая зеркалка! Сразу из всех двойные стандарты лезут!»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в ночное время в районе улицы Пограничная в Находке очевидцы заметили мужчину, который очень быстро бежал по улице «в чём мать родила». У подписчиков появилась своя версия произошедшего — якобы, тот бежал от мужа любовницы.

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#Новости#Общество#Уссурийск
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