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Posted 8 декабря 2020, 06:59

Published 8 декабря 2020, 06:59

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Ждёт потепление: приморские синоптики озвучили дату

Ждёт потепление: приморские синоптики озвучили дату

8 декабря 2020, 06:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Вторник, 8 декабря, в Приморье ещё довольно прохладный, но проходит без осадков. Лишь во второй половине дня началось незначительное потепление.

По словам синоптиков «Примпогоды», оно продолжится и в среду, 9 декабря. В крае продолжит властвовать антициклон, ночью немного похолодает.

Однако днём центр антициклона перейдёт в Японское море, а к Приморью приблизится более тёплая воздушная масса. Днём температура поднимется на 1-3 градуса.

Во Владивостоке вторник солнечный, со слабым ветром. Во второй половине дня столбики термометров поднялись до -3… -5 градусов. В среду, 9 декабря, осадков также не ожидается. Днём придёт южный ветер, и в приморской столице потеплеет до ноля градусов. Ночью температура составит около -6… -8 градусов.

#Новости#Общество#Погода
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