Ждёт потепление: приморские синоптики озвучили дату

Posted 8 декабря 2020, 06:59
Published 8 декабря 2020, 06:59
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
По словам синоптиков «Примпогоды», оно продолжится и в среду, 9 декабря. В крае продолжит властвовать антициклон, ночью немного похолодает.
Однако днём центр антициклона перейдёт в Японское море, а к Приморью приблизится более тёплая воздушная масса. Днём температура поднимется на 1-3 градуса.
Во Владивостоке вторник солнечный, со слабым ветром. Во второй половине дня столбики термометров поднялись до -3… -5 градусов. В среду, 9 декабря, осадков также не ожидается. Днём придёт южный ветер, и в приморской столице потеплеет до ноля градусов. Ночью температура составит около -6… -8 градусов.