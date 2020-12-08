Ждёт потепление: приморские синоптики озвучили дату

Во Владивостоке вторник солнечный, со слабым ветром. Во второй половине дня столбики термометров поднялись до -3… -5 градусов. В среду, 9 декабря, осадков также не ожидается. Днём придёт южный ветер, и в приморской столице потеплеет до ноля градусов. Ночью температура составит около -6… -8 градусов.