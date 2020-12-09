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Posted 9 декабря 2020, 11:57

Published 9 декабря 2020, 11:57

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Устроил разборки на дороге и грубо нарушил ПДД: таксиста-дебошира накажут в Приморье

9 декабря 2020, 11:57
Во Владивостоке накажут таксиста, который устроил разборки на дороге, а затем грубо нарушил правила дорожного движения.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, на просторах Интернета полицейские обнаружили видеозапись, сделанную на автомобильный регистратор. На кадрах было видно, как таксист за рулём автомобиля Toyota Aqua, который ехал в районе кольца на Третьей Рабочей, не поделил с другим водителем проезжую часть. Молодой человек устроил ссору прямо на дороге, а затем и вовсе грубо нарушил правила дорожного движения, развернувшись через сплошную линию.

Сотрудники ГИБДД провели проверку и установили личность нарушителя.

22-летний молодой человек был признан виновным в совершении административного правонарушения. В отношении него составлен протокол, предусмотренный частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Теперь таксисту придётся заплатить штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что автомобилист устроил скандал и дебош на парковке популярного ТЦ во Владивостоке.

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