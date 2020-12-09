Устроил разборки на дороге и грубо нарушил ПДД: таксиста-дебошира накажут в Приморье

Posted 9 декабря 2020, 11:57
Published 9 декабря 2020, 11:57
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, на просторах Интернета полицейские обнаружили видеозапись, сделанную на автомобильный регистратор. На кадрах было видно, как таксист за рулём автомобиля Toyota Aqua, который ехал в районе кольца на Третьей Рабочей, не поделил с другим водителем проезжую часть. Молодой человек устроил ссору прямо на дороге, а затем и вовсе грубо нарушил правила дорожного движения, развернувшись через сплошную линию.
Сотрудники ГИБДД провели проверку и установили личность нарушителя.
22-летний молодой человек был признан виновным в совершении административного правонарушения. В отношении него составлен протокол, предусмотренный частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Теперь таксисту придётся заплатить штраф в размере 1,5 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что автомобилист устроил скандал и дебош на парковке популярного ТЦ во Владивостоке.