Устроил разборки на дороге и грубо нарушил ПДД: таксиста-дебошира накажут в Приморье

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, на просторах Интернета полицейские обнаружили видеозапись, сделанную на автомобильный регистратор. На кадрах было видно, как таксист за рулём автомобиля Toyota Aqua, который ехал в районе кольца на Третьей Рабочей, не поделил с другим водителем проезжую часть. Молодой человек устроил ссору прямо на дороге, а затем и вовсе грубо нарушил правила дорожного движения, развернувшись через сплошную линию.