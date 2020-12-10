Торжество справедливости: «нехороший» магазин снесли по просьбе горожан

Posted 10 декабря 2020, 06:14
Published 10 декабря 2020, 06:14
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Главное недовольство торговой точкой на улице Адмирала Кузнецова, 74, у жителей близлежащих домов вызывали неоднократные факты продажи алкоголя несовершеннолетним, причем, в ночное время. Кроме того, сваи, на которых держалось строение, частично были вбиты за пределами арендованного участка земли. Владельца магазина периодически штрафовали и даже грозили расторжением договора, но делец в ответ лишь посмеивался — приносимая торговой точкой прибыль перекрывала все издержки.
Бороться с неприятным соседом местные жители стали самого начала строительства магазина — осенью 2015 года. Как посетовала житель дома №15 по улице Спиридонова Наталья, владелец магазина впихнул торговую точку на самом выезде из микрорайона. Тем самым создал неудобство всем выезжающим автомобилистам.
«Хозяин магазина заявил категорично — нравится вам или нет, но я хочу здесь торговать», — поделилась Наталья Науменко. — Мы доказали с помощью экспертизы, что он нарушил границы арендуемого им участка, выйдя за его пределы. Арендатору направили требование устранить нарушение, но он этого не сделал».
Тогда избиратели обратились к своему окружному депутату Дмитрию Новикову. Народный избранник сразу же подключился к борьбе жителей с магазином, направив несколько депутатских запросов в департамент земельных и имущественных отношений, в полицию, в департамент лицензирования и торговли. Из всех инстанций приходили ответы, внушающие оптимизм, — в магазине выявлены нарушения, высока перспектива расторжения договора аренды. 2020 год стал финальным для «избушки» в районе Адмирала Кузнецова, 74.
«Одержана еще одна победа над недобросовестным предпринимателем. И это заслуга в первую очередь жителей, действовавших настойчиво и планомерно. Совместно нам удалось добиться кардинального решения проблемы — выписано предписание о демонтаже магазина. Когда я приезжал на место, то о том, что там когда-то была торговая точка, напоминал только мусор. Но и его скоро убрали», — подытожил Дмитрий Новиков.