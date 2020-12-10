Торжество справедливости: «нехороший» магазин снесли по просьбе горожан

«Одержана еще одна победа над недобросовестным предпринимателем. И это заслуга в первую очередь жителей, действовавших настойчиво и планомерно. Совместно нам удалось добиться кардинального решения проблемы — выписано предписание о демонтаже магазина. Когда я приезжал на место, то о том, что там когда-то была торговая точка, напоминал только мусор. Но и его скоро убрали», — подытожил Дмитрий Новиков.