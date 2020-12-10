Юрий Трутнев: «Нам надо подумать над комплексным развитием острова Русский»

Posted 10 декабря 2020, 09:42
Published 10 декабря 2020, 09:42
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
По словам Трутнева, на острове Русский идёт строительство нескольких современных центров, создаются культурные учреждения, развивается ДВФУ. Но с другой стороны, на острове много посёлков, которые не модернизировались много лет. Полпред отметил, что электросети во Владивостоке «разделены на кусочки» — из-за чего уполномоченные организации, которые обслуживают участки, не могут синхронно и оперативно работать в аварийном режиме и даже качественно обслуживать сети.
«Мы обязательно будем рассматривать этот вопрос, я в понедельник на следующей неделе сделаю на эту тему доклад Михаилу Мишустину и будем вместе искать выход. Совершенно уверен, что надо объединять сети в руках тех, кто в состоянии с ними справиться. Такое предложение внёс министр энергетики на рассмотрение президента, мы то же будем обсуждать в правительстве», — отметил Трутнев.
Полпред сообщил, что краевые и федеральные власти проработают комплексное развитие острова Русский.
В свою очередь, губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что на острове Русский и в других пострадавших от циклона районах ведётся постоянная работа, однако циклон нанёс большой урон всей энергетической и коммунальной инфраструктуре края.
«Рухнула инфраструктура — из 160 километров электросетей 120 пришли в негодность — это говорит о необходимости проведения работ в предыдущие годы. Где-то опоры не меняли с 1954–1955 года, где-то они уже сгнили и не выдерживали даже небольшой нагрузки, что постоянно и происходило на острове Русский, а когда большая нагрузка (после ледяного дождя) пошла — 80% сетей пришло в негодность», — отметил глава региона.
Губернатор заявил, что в области аварийных мероприятий проведена большая работа, но ещё впереди предстоит сделать ещё больше — установить и смонтировать новые энергосистемы, увеличить мощности, создать резервы и закольцевать все линии, чтобы «такие природные катаклизмы не касались жителей, и чтобы, в случае их возникновения, время на устранение тратилось гораздо меньше».
Губернатор назвал и причины коллапса во время ледяного шторма.
«Системное недофинансирование энергетических компаний и, как следствие, отсутствие надёжной работы, которое привело к таким последствиям. И отсутствие резервов, которые могли бы быстро восполнить недостающие ресурсы. Мы стянули все силы, порядка 170 операторов направили сюда на работу на объектах, домах, станциях, потому что, когда упали опоры 110 Вт — ситуация стала критической. Нужно это устранять, идти в кабельное подземное хозяйство, которое больше застраховано от таких погодных условий. Я думаю, что энергетики проведут эту работу, проанализируют земляной состав, чтобы создать такую систему в Первомайском районе Владивостока», — отметил глава региона.
Напомним, 20 ноября в Приморье ввели региональный режим ЧС — на край обрушился ледяной дождь, который сковал большую часть коммунальной инфраструктуры — тысячи граждан остались без света, тепла и воды.
В данный момент, критические неполадки и аварии устранены, специалисты продолжают работать на местах, устраняя точечные нарушения.
10 декабря режим ЧС в Приморье отменили.