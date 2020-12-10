Юрий Трутнев: «Нам надо подумать над комплексным развитием острова Русский»

«Мы обязательно будем рассматривать этот вопрос, я в понедельник на следующей неделе сделаю на эту тему доклад Михаилу Мишустину и будем вместе искать выход. Совершенно уверен, что надо объединять сети в руках тех, кто в состоянии с ними справиться. Такое предложение внёс министр энергетики на рассмотрение президента, мы то же будем обсуждать в правительстве», — отметил Трутнев.