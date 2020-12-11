Заправки ННК после землетрясений в Бурятии продолжают работать

Напомним, утром 10 декабря в Бурятии произошло землетрясение, интенсивность которого в Кабанском районе составила 7,6 баллов. Это самое сильное землетрясение с эпицентром в середине Байкала с 1999 года. Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах Бурятии и в городе Улан-Удэ. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.