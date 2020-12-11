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Posted 11 декабря 2020, 05:21

Published 11 декабря 2020, 05:21

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Заправки ННК после землетрясений в Бурятии продолжают работать

Заправки ННК после землетрясений в Бурятии продолжают работать

11 декабря 2020, 05:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Все заправочные станции Независимой нефтегазовой компании (ННК) в республике Бурятия продолжают работать в штатном режиме, несмотря на прошедшие в регионе землетрясения.

Представители компании отметили, что гражданам не стоит опасаться нехватки бензина — бензовозы оперативно доставляют топливо на автозаправочные станции. Вся необходимая инфраструктура, включая точки общепита и мини-маркеты при АЗС, также продолжает работать в соответствии с привычным графиком. На случай подземных толчков заправки компании снабжены всеми средствами безпасности, а также дизельными генераторами.

«Все наши АЗС в Бурятии полностью обеспечены топливом и работают без перебоев, а доставка нефтепродуктов осуществляется по графику», — заключили в ННК.

Напомним, утром 10 декабря в Бурятии произошло землетрясение, интенсивность которого в Кабанском районе составила 7,6 баллов. Это самое сильное землетрясение с эпицентром в середине Байкала с 1999 года. Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах Бурятии и в городе Улан-Удэ. По предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.

Поздним вечером того же дня в 55 километрах от Селенгинска Кабанского района Бурятии снова произошло землетрясение, на этот раз магнитудой уже в 4,7 балла.

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