Можно расслабиться? Принято решение по ввозу праворульных авто на Дальний Восток

Posted 14 декабря 2020, 10:43
Published 14 декабря 2020, 10:43
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить ввоз праворульных машин в ДФО без «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Vostok.Today.
«Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, ввозимые для личных нужд. Послаблением могут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства», - цитирует информационное агентство пресс-службу правительства России.
Как подчеркнул в беседе с журналистами депутат Госсовета Якутии от «Справедливой России» Юрий Григорьев, данное решение является логичным и справедливым.
«Федеральный центр наверняка помнит, как при введении «ЭРА-ГЛОНАСС» в дальневосточных регионах случился настоящий транспортный коллапс. Лицензированные лаборатории просто не справлялись с установкой оборудования. Только в Приморье за весну-лето 2017 года скопились тысячи подержанных иномарок, ввезенных из Японии, на таможенных складах не было места для них», - вспоминает народный избранник.
Юрий Григорьев надеется, что в скором времени власти примут ещё одно справедливое решение по правому рулю.
«Логично и справедливо будет отказаться и от планов по ограничению на ввоз запчастей для «японок» и требования наличия 17-значного идентификационного номера VINa, которого просто нет на «японках». Потому что, если это будет введено, то дальневосточники просто останутся без «колес»», - говорит депутат.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в техрегламент Таможенного союза» были заложены предложения, которые могут серьезно ухудшить жизнь дальневосточников. Так, в документе, который носит название «Изменения №3 в технический регламент Таможенного союза», будет содержаться косвенный запрет на ввоз в страну автомобилей с правым рулём и бывших в употреблении запчастей к ним. При этом, по мнению Юрия Григорьева, автомобили российского производства не подходят для сурового дальневосточного климата, а введение ограничений может вызвать негативную реакцию у общественности.