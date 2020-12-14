Можно расслабиться? Принято решение по ввозу праворульных авто на Дальний Восток

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в техрегламент Таможенного союза» были заложены предложения, которые могут серьезно ухудшить жизнь дальневосточников. Так, в документе, который носит название «Изменения №3 в технический регламент Таможенного союза», будет содержаться косвенный запрет на ввоз в страну автомобилей с правым рулём и бывших в употреблении запчастей к ним. При этом, по мнению Юрия Григорьева, автомобили российского производства не подходят для сурового дальневосточного климата, а введение ограничений может вызвать негативную реакцию у общественности.