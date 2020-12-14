Водитель сбил насмерть мужчину на переходе во Владивостоке

Posted 14 декабря 2020, 13:38
Published 14 декабря 2020, 13:38
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, трагедия произошла в Первомайском районе дальневосточной столицы.
51-летний житель Владивостока за рулём Honda Orthia ехал со стороны улицы Катерная в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ. В это время в районе дома № 29 по улице Коммунаров дорогу по «зебре» переходил 59-летний мужчина. «Хонда» сбила пешехода. В результате он получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.
Известно, что на момент аварии мужчина за рулём «Хонды» был трезв, его водительский стаж составляет 33 года. К административной ответственности в текущем году он не привлекался.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, приведшие к гибели человека.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что шестилетний мальчик был сбит машиной на пешеходном переходе во Владивостоке. Ребёнок шёл на зелёный свет. Подоспевшие на помощь медики диагностировали у ребёнка травмы ноги, ему было назначено амбулаторное лечение.