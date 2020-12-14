Водитель сбил насмерть мужчину на переходе во Владивостоке

51-летний житель Владивостока за рулём Honda Orthia ехал со стороны улицы Катерная в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ. В это время в районе дома № 29 по улице Коммунаров дорогу по «зебре» переходил 59-летний мужчина. «Хонда» сбила пешехода. В результате он получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.