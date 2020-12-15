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Posted 15 декабря 2020, 03:34

Published 15 декабря 2020, 03:34

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Движется холодная ложбина: Приморье ждёт трансформация погоды

15 декабря 2020, 03:34
Сюжет
Погода
16 декабря в дальневосточной столице будет холодно и ветрено. Однако постепенная трансформация воздушной массы завтра всё-таки начнётся.

Так, по информации «Примпогоды», из-за новой волны холода температурный фон в Приморье опустился ещё на 1-4 градуса: по краю -11… -10, на юге от -8 до -10 градусов. Однако в южных и восточных районах усилился ветер, что лишь усугубило погодную обстановку.

Сейчас погодой в Приморье руководит восточная периферия азиатского антициклона. В средней тропосфере над югом дв-региона движется холодная ложбина. Поэтому пока температурный фон держится на прежнем уровне.

А вот в среду, 16 декабря, начнётся изменение синоптической обстановки в приятную сторону, то есть воздушная масса начнёт трансформироваться в сторону тепла. Воздух прогреется на 1-4 градуса лучше.

В столице ДФО 14 декабря среднесуточная температура оказалась на 4,5 градуса ниже климатической нормы на эту дату: -16… -18 утром, -10… -12 днём. Сегодня во Владивостоке хоть и солнечно, но морозно, дует очень сильный ветер при температуре воздуха -11… -14 градусов.

Завтра, 16 декабря, ситуация кардинальным образом не поменяется. Ночью будет -16… -19 градусов, а в среду после обеда — от -10 до -13 градусов.

Как писало «Восток-Медиа» ранее первая половина этой недели в крае будет суровой и морозной. А вот во второй части семидневки придёт такое долгожданное потепление.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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