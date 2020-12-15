Движется холодная ложбина: Приморье ждёт трансформация погоды

Так, по информации «Примпогоды», из-за новой волны холода температурный фон в Приморье опустился ещё на 1-4 градуса: по краю -11… -10, на юге от -8 до -10 градусов. Однако в южных и восточных районах усилился ветер, что лишь усугубило погодную обстановку.