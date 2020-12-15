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Posted 15 декабря 2020, 09:22

Published 15 декабря 2020, 09:22

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Результат климатических изменений»: необычные животные замечены во Владивостоке

15 декабря 2020, 09:22
Жители Владивостока любуются белоснежными птицами, которые поселились в черте города в районе Второй Речки.

Как рассказали подписчики Instagram-паблика vtoryak.vdk, в дальневосточной столице появились средние белые цапли. Здесь же было размещено и фото величавых красавиц.

«Средняя белая цапля. Четыре особи на Второй Речке живут. Сторож автостоянки говорит, что живут уже недели полторы», - сообщают пользователи социальных сетей.

Также местные жители рассказали, что связались по данному вопросу с орнитологом. По словам специалиста, появление этих птиц в наших краях – нормальная ситуация.

«Пока есть еда – могут быть здесь. Станет хуже – улетят в Корею. В Приморье в последние годы остаются на зимовку и другие виды цапель – результат климатических изменений», – передают подписчики слова эксперта.

Пользователи соцсетей очень обрадовались появлению во Владивостоке таких красивых птиц и рассказали, что цапли ищут в реке мелкую рыбёшку – гольяна. Некоторые даже позавидовали пернатым.

«Можно я тоже цапля и полетела в Корею?»,

«Природа даже в городе восстанавливается, и это радует. Главное, чтобы "плохие люди" не обидели», - написали горожане в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в центр спасения диких животных «Тигр» был доставлен молодой, но истощённый лебедь-кликун.

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