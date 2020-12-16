Депутат ЗС ПК: «Бюджет будущего года поддержит культуру в Приморье»

Напомним, проект бюджета Приморского края на 2021 год был принят в первом чтении. По доходной и расходной частям получилось немного меньше, чем в уходящем. Однако, как говорит председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, эти параметры еще будут корректироваться, но уже в 2021, после того, как депутаты и сенаторы утвердят федеральный бюджет. Именно после этого станет понятно, сколько еще денег будет направлено в край как межбюджетные трансферы.