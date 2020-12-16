Депутат ЗС ПК: «Бюджет будущего года поддержит культуру в Приморье»

Posted 16 декабря 2020, 03:04
Published 16 декабря 2020, 03:04
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Бюджетом предусмотрены очень необходимые и важные для населения вещи. В первую очередь это, конечно, модернизация культурно-досуговых учреждений в сельской местности, оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Кроме того было рассмотрено предложение модернизировать муниципальные детские школы искусств, строить и ремонтировать объекты культурного досуга, находящиеся в собственности муниципалитетов и многое другое. То, что будет поддержана культура в муниципальных районах Приморья, не может не радовать», — сообщил Ефим Звеняцкий.
Напомним, проект бюджета Приморского края на 2021 год был принят в первом чтении. По доходной и расходной частям получилось немного меньше, чем в уходящем. Однако, как говорит председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, эти параметры еще будут корректироваться, но уже в 2021, после того, как депутаты и сенаторы утвердят федеральный бюджет. Именно после этого станет понятно, сколько еще денег будет направлено в край как межбюджетные трансферы.