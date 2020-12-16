Галуст Ахоян: «Нам нужно вкладываться в строительство дорог»

Posted 16 декабря 2020, 01:15
Published 16 декабря 2020, 01:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Я убежден, что надо вкладываться в инфраструктурные проекты. Например, строительство дорог. Это та статья, которая имеет очень большой мутипликативный эффект и влечет за собой развитие значительного количества соседних отраслей. В итоге, увеличивается количество рабочих мест, растут поступления в бюджет, валовый региональный продукт идет вверх. Кстати, чем еще плюс от экономического бюджета, он „тащит“ за собой социальную сферу, увеличивая количество денег в ней», — отметил Галуст Ахоян.
Напомним, проект бюджета Приморского края на 2021 год был принят в первом чтении. По доходной и расходной частям получилось немного меньше, чем в уходящем. Однако, как говорит председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, эти параметры еще будут корректироваться. Но уже в 2021, после того, как депутаты и сенаторы утвердят федеральный бюджет. Именно после этого станет понятно, сколько еще денег будет направлено в край как межбюджетные трансферы.