Грядут перемены: Приморье окажется в секторе хабаровского циклона

В столице Приморья четверг тоже пройдёт без осадков, ветер стихнет. Грядущая ночь и первая половина завтрашнего дня во Владивостоке ещё будут холодными: от -14 до -17 градусов. А вот во второй половине четверга в городе тоже начнётся повышение температурного фона до -7… -9 градусов.