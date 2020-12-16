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Posted 16 декабря 2020, 05:38

Published 16 декабря 2020, 05:38

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Грядут перемены: Приморье окажется в секторе хабаровского циклона

16 декабря 2020, 05:38
Сюжет
Погода
Приморские синоптики обещают, что совсем скоро лютые морозы покинут Приморье. Потепление ожидается с четверга, 17 декабря.

Завтра, говорят синоптики «Примпогоды», управление погодой в Приморье возьмёт на себя гребень антициклона. Осадков не будет. При этом ночной температурный фон будет варьироваться от -13 до -34 градусов в зависимости от территории.

Днём Приморье накроет тёплый сектор хабаровского циклона. В Приморье (наконец!) начнёт поступать тёплая воздушная масса. Дневной температурный фон поднимется до -4… -10 градусов, в северных районах — от -11 до -16 градусов.

В столице Приморья четверг тоже пройдёт без осадков, ветер стихнет. Грядущая ночь и первая половина завтрашнего дня во Владивостоке ещё будут холодными: от -14 до -17 градусов. А вот во второй половине четверга в городе тоже начнётся повышение температурного фона до -7… -9 градусов.

Отметим, что синоптики ещё на прошлой неделе предупреждали о том, что часть этой семидневки будет суровой и морозной.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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