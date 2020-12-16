Ковидная летальность в Приморье: коронавирус сгубил 303 жизни

Posted 15 декабря 2020, 23:51
Published 15 декабря 2020, 23:51
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как в среду, 16 декабря, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с заболеванием, общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет уже 25 700. За сутки прибавило 239 человек.
Ещё для 233 человек лечение осталось позади, они выздоровели и получили отрицательные тесты. За всё время с болезнью в крае справились 18 130 человек.
Ковидная летальность в Приморье стабильно высока — плюс шесть жертв за сутки. Всего из-за вируса в регионе скончалось уже 303 человек.
Жителям региона нужно ходить в масках, перчатках, соблюдать соцдистанцию, избегать мест с большим скоплением людей.