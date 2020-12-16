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Posted 15 декабря 2020, 23:51

Published 15 декабря 2020, 23:51

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Ковидная летальность в Приморье: коронавирус сгубил 303 жизни

Ковидная летальность в Приморье: коронавирус сгубил 303 жизни

15 декабря 2020, 23:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Количество заражений коронавирусом в Приморском крае достигло 25 700. За сутки положительные тесты получили 239 человек.

Как в среду, 16 декабря, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с заболеванием, общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет уже 25 700. За сутки прибавило 239 человек.

Ещё для 233 человек лечение осталось позади, они выздоровели и получили отрицательные тесты. За всё время с болезнью в крае справились 18 130 человек.

Ковидная летальность в Приморье стабильно высока — плюс шесть жертв за сутки. Всего из-за вируса в регионе скончалось уже 303 человек.

Жителям региона нужно ходить в масках, перчатках, соблюдать соцдистанцию, избегать мест с большим скоплением людей.

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