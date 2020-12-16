Приложение Periscope закроют из-за падения популярности

Posted 16 декабря 2020, 18:23
Published 16 декабря 2020, 18:23
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Это решение было принято по причине непопулярности сервиса. В Periscope с 15 декабря уже нельзя регистрировать аккаунты и покупать «суперсердечки» (платный способ поощрения владельца видеотрансляции).
«В течение последних нескольких лет мы видим сокращение пользовательской активности, а стоимость поддержки приложения только увеличивается. Сохранить площадку у нас нет возможности, но мы как и ранее верим в силу живого видео для решения множества проблем, поэтому большая часть возможностей Periscope нами была перенесена в Twitter», — цитирует портал телеканала «360» сообщение Periscope.
Трансляции, переданные в Twitter, будут демонстрировать в виде повторов, и все вещатели смогут закачивать архив свои передачи и данных из Periscope до того, как приложение будет удалено в марте будущего года.
Компания Twitter приобрела Periscope в 2014-м году за 120 миллионов долларов до запуска сервиса, что произошло спустя год.