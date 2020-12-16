Приложение Periscope закроют из-за падения популярности

«В течение последних нескольких лет мы видим сокращение пользовательской активности, а стоимость поддержки приложения только увеличивается. Сохранить площадку у нас нет возможности, но мы как и ранее верим в силу живого видео для решения множества проблем, поэтому большая часть возможностей Periscope нами была перенесена в Twitter», — цитирует портал телеканала «360» сообщение Periscope.