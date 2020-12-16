vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2020, 18:23

Published 16 декабря 2020, 18:23

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

Приложение Periscope закроют из-за падения популярности

16 декабря 2020, 18:23
Приложение для видеотрансляций Periscope прекращает свою работу с 31 марта 2021 года. Об этом рассказали в компании Twitter – владельце сервиса.

Это решение было принято по причине непопулярности сервиса. В Periscope с 15 декабря уже нельзя регистрировать аккаунты и покупать «суперсердечки» (платный способ поощрения владельца видеотрансляции).

«В течение последних нескольких лет мы видим сокращение пользовательской активности, а стоимость поддержки приложения только увеличивается. Сохранить площадку у нас нет возможности, но мы как и ранее верим в силу живого видео для решения множества проблем, поэтому большая часть возможностей Periscope нами была перенесена в Twitter», — цитирует портал телеканала «360» сообщение Periscope.

Трансляции, переданные в Twitter, будут демонстрировать в виде повторов, и все вещатели смогут закачивать архив свои передачи и данных из Periscope до того, как приложение будет удалено в марте будущего года.

Компания Twitter приобрела Periscope в 2014-м году за 120 миллионов долларов до запуска сервиса, что произошло спустя год.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика