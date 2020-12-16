Валентин Шуматов: в бюджете медицине выделена особая позиция

«Прежде всего в этом документе защищены социальные направления. Удалось увеличить расходы на здравоохранение и образование. Большой размер финансирования предусмотрен на развитие приморских дорог — одну из главных болевых точек в регионе. Что касается здравоохранения, то в трехлетнем проекте бюджета виден ежегодный рост финансирования данной сферы. Предусмотрены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству 17 медицинских учреждений.Также в проекте бюджета увеличиваются ассигнования для органов местного самоуправления. Это произошло по результатам впервые проведенных в этом году общественных слушаний в процессе верстки бюджета», — подчеркнул Валентин Шуматов.