vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2020, 00:29

Published 16 декабря 2020, 00:29

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Валентин Шуматов: в бюджете медицине выделена особая позиция

Валентин Шуматов: в бюджете медицине выделена особая позиция

16 декабря 2020, 00:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ЗС ПК поступил проект бюджета на период с 2021-го по 2023 год. По словам народного избранника Валентина Шуматова, бюджет имеет социальную направленность и увеличенную часть в сфере медицины.

Документ, занимающий более шести тысяч страниц, был предварительно рассмотрен народными избранниками на так называемом «нулевом» чтении. В проекте документа все государственные программы запланированы «с плюсом» к показателям нынешнего года. Например, финансирование программы развития здравоохранения планируется увеличить до 24,6 млрд рублей.

«Прежде всего в этом документе защищены социальные направления. Удалось увеличить расходы на здравоохранение и образование. Большой размер финансирования предусмотрен на развитие приморских дорог — одну из главных болевых точек в регионе. Что касается здравоохранения, то в трехлетнем проекте бюджета виден ежегодный рост финансирования данной сферы. Предусмотрены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству 17 медицинских учреждений.Также в проекте бюджета увеличиваются ассигнования для органов местного самоуправления. Это произошло по результатам впервые проведенных в этом году общественных слушаний в процессе верстки бюджета», — подчеркнул Валентин Шуматов.

На программу развития образования будет выделено почти 30,7 млрд, на социальную поддержку — более 28 млрд рублей. Серьезным направлением стало и развитие транспортного комплекса. На эти цели планируется потратить почти 19,5 млрд рублей.

#Новости#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика