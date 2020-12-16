Валентин Шуматов: в бюджете медицине выделена особая позиция

Posted 16 декабря 2020, 00:29
Published 16 декабря 2020, 00:29
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Документ, занимающий более шести тысяч страниц, был предварительно рассмотрен народными избранниками на так называемом «нулевом» чтении. В проекте документа все государственные программы запланированы «с плюсом» к показателям нынешнего года. Например, финансирование программы развития здравоохранения планируется увеличить до 24,6 млрд рублей.
«Прежде всего в этом документе защищены социальные направления. Удалось увеличить расходы на здравоохранение и образование. Большой размер финансирования предусмотрен на развитие приморских дорог — одну из главных болевых точек в регионе. Что касается здравоохранения, то в трехлетнем проекте бюджета виден ежегодный рост финансирования данной сферы. Предусмотрены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству 17 медицинских учреждений.Также в проекте бюджета увеличиваются ассигнования для органов местного самоуправления. Это произошло по результатам впервые проведенных в этом году общественных слушаний в процессе верстки бюджета», — подчеркнул Валентин Шуматов.
На программу развития образования будет выделено почти 30,7 млрд, на социальную поддержку — более 28 млрд рублей. Серьезным направлением стало и развитие транспортного комплекса. На эти цели планируется потратить почти 19,5 млрд рублей.