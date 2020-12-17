По 5 тысяч: Путин объявил о новогоднем подарке для жителей России

Напомним, в мае текущего года Владимир Путин объявил о начислении социальной выплаты в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми до 16 лет в качестве одной из мер государственной поддержки населения России в период пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. Первоначально было объявлено, что выплата будет начислена за июнь — именно этот месяц стал самым «ограничивающим», когда многие предприятия сферы услуг стояли закрытыми, а их владельцы оказались в трудной финансовой ситуации и зачастую не могли платить людям зарплату. Впоследствии действие выплаты продлевалось ещё и на июль.