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Posted 17 декабря 2020, 14:32

Published 17 декабря 2020, 14:32

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

По 5 тысяч: Путин объявил о новогоднем подарке для жителей России

По 5 тысяч: Путин объявил о новогоднем подарке для жителей России

17 декабря 2020, 14:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Все российские семьи с детьми в возрасте от рождения до 7 лет получат пять тысяч рублей к Новому году.

Об этом в завершение ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в ходе мероприятия представители СМИ не раз спрашивали его о планах по поддержке семей с детьми. Он напомнил, что в связи с угрозой распространения коронавируса в этом году в стране отменены традиционные праздничные мероприятия, в том числе и новогодние ёлки.

«А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до семи лет выплатим по пять тысяч рублей», - пообещал российский лидер.

Напомним, в мае текущего года Владимир Путин объявил о начислении социальной выплаты в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми до 16 лет в качестве одной из мер государственной поддержки населения России в период пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. Первоначально было объявлено, что выплата будет начислена за июнь — именно этот месяц стал самым «ограничивающим», когда многие предприятия сферы услуг стояли закрытыми, а их владельцы оказались в трудной финансовой ситуации и зачастую не могли платить людям зарплату. Впоследствии действие выплаты продлевалось ещё и на июль.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря. На специально организованной площадке во Владивостоке для участия в мероприятии собрались 50 журналистов со всего Дальнего Востока. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции пресс-конференция состоялась в режиме онлайн.

#Новости#Общество#Россия
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