По 5 тысяч: Путин объявил о новогоднем подарке для жителей России

Posted 17 декабря 2020, 14:32
Published 17 декабря 2020, 14:32
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Об этом в завершение ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в ходе мероприятия представители СМИ не раз спрашивали его о планах по поддержке семей с детьми. Он напомнил, что в связи с угрозой распространения коронавируса в этом году в стране отменены традиционные праздничные мероприятия, в том числе и новогодние ёлки.
«А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до семи лет выплатим по пять тысяч рублей», - пообещал российский лидер.
Напомним, в мае текущего года Владимир Путин объявил о начислении социальной выплаты в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми до 16 лет в качестве одной из мер государственной поддержки населения России в период пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. Первоначально было объявлено, что выплата будет начислена за июнь — именно этот месяц стал самым «ограничивающим», когда многие предприятия сферы услуг стояли закрытыми, а их владельцы оказались в трудной финансовой ситуации и зачастую не могли платить людям зарплату. Впоследствии действие выплаты продлевалось ещё и на июль.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг, 17 декабря. На специально организованной площадке во Владивостоке для участия в мероприятии собрались 50 журналистов со всего Дальнего Востока. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции пресс-конференция состоялась в режиме онлайн.