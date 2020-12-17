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Posted 17 декабря 2020, 10:15

Published 17 декабря 2020, 10:15

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Путин: «Если кто-то представляет нас бензоколонкой, это не так»

17 декабря 2020, 10:15
Россия постепенно «слезает с нефтяной иглы»: 70% российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов.

Об этом в четверг, 17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин. Отвечая на вопрос, заданный с площадки ДФО во Владивостоке, глава государства рассказал о положительных тенденциях в экономике страны. Так, по его словам, большая часть бюджета формируется уже не за счёт доходов с нефти и газа.

«То есть мы ещё не полностью, но постепенно слезаем с нефтяной иглы. Если кто-то представляет нас бензоколонкой, это не так», - отметил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что зависимость от нефтегазовой отрасли ещё очень большая, но она снижается, и это нужно учитывать.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг, 17 декабря. На специально организованной площадке во Владивостоке для участия в мероприятии собрались 50 журналистов со всего Дальнего Востока. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции пресс-конференция проходит в режиме онлайн.

#Новости#Экономика#Россия
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