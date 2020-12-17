Путин: «Если кто-то представляет нас бензоколонкой, это не так»

Об этом в четверг, 17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин. Отвечая на вопрос, заданный с площадки ДФО во Владивостоке, глава государства рассказал о положительных тенденциях в экономике страны. Так, по его словам, большая часть бюджета формируется уже не за счёт доходов с нефти и газа.