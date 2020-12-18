Дан прогноз погоды на предпоследние выходные года в Приморье

Posted 18 декабря 2020, 07:31
Published 18 декабря 2020, 07:31
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В Приморье 17 декабря началось потепление. Сегодня, 18 декабря, повышение температурного фона продолжилось. Столбики термометров поднялись выше на 1-4 градуса.
Завтра в крае будет расти атмосферное давление. Небольшой снег ожидается в центральных районах. Также ожидается поступление новой порции холода.
В ночь на субботу температурный фон будет варьироваться от -18 до -25 градусов. Днём столбики термометров остановятся на отметках -12… -17 градусов, в прибрежной зоне — от -5 до -11 градусов. Но при этом поднимется ветер до 18 метров в секунду, на побережье до 23 метров в секунду.
В воскресенье ночные морозы окрепнут, но вот днём 20 декабря немного потеплеет.
Субботний день во Владивостоке будет ветреным, температурный фон ночью и утром -13… -16 градусов, во второй половине дня потеплеет до -8… -11 градусов.
В воскресенье, 20 декабря, в приморской столице установится более комфортная погода. Ветер потеряет силу. Воздух прогреется до -8… -10 градусов.