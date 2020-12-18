Дан прогноз погоды на предпоследние выходные года в Приморье

В ночь на субботу температурный фон будет варьироваться от -18 до -25 градусов. Днём столбики термометров остановятся на отметках -12… -17 градусов, в прибрежной зоне — от -5 до -11 градусов. Но при этом поднимется ветер до 18 метров в секунду, на побережье до 23 метров в секунду.