Памяти мятежника: картинная галерея проводит выставку старообрядческих икон

Posted 18 декабря 2020, 00:39
Published 18 декабря 2020, 00:39
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Посвящена она 400-летнему юбилею одной из самых ярких фигур в истории России — протопопа Аввакума, а основу экспозиции составили старообрядческие иконы из фондов галереи.
— Наследие мятежного протопопа в Приморский край принесли переселенцы. Зимой 1897–1898 года старовер Афанасий Поносов из Сучанской долины основал в бухте Валентин хутор Ново-Сионский (в настоящее время село Глазковка Лазовского района), — рассказала Евгения Орлова, научный сотрудник галереи, куратор выставки. -
Иконы, оклады и меднолитая пластика, принадлежавшие Поносову и другим жителям старообрядческого хутора были собраны в 1931 году Владивостокским краеведческим бюро; затем хранились в краеведческом музее, а в 1966 году переданы Приморской государственной картинной галерее.
Главное отличие старообрядческих икон от тех, которые мы привыкли видеть в современных православных храмах, — это двоеперстие. Вопрос перстосложения — как креститься — был одним из ключевых в реформах Никона, которые и взорвали российское общество в XVII веке. Второе принципиальное отличие — написание имени Христа с одним И. Все это можно увидеть на иконах, представленных на выставке.
— Кроме того, есть и другие важные детали, — уточняет Евгения Орлова. — Например, характерными для старообрядчества были многосоставные композиции на одной доске. Четырехчастные, даже пятичастные. Они представлены на выставке. Также мы показываем меднолитые складни традиционной для старообрядчества иконографии. Иконам из металла старообрядцы приписывали особенную богоугодность, как созданным из очищенного огнем материала, при этом после реформ Никона медные складни были запрещены.
Для Приморской картинной галереи выставка «Цветник духовный» — не только возможность показать лучшие образцы старообрядческих икон, имеющихся в фондах, но и таким образом рассказать посетителям о протопопе Аввакуме — человеке, который был верен своим идеалам до самого конца.
— Сегодня не все понимают, какой бомбой стали для общества реформы Никона и Алексея Михайловича, — говорит Евгения Орлова, — какой шок вызвали, как всколыхнули людей. Признанные целыми поколениями — а в то время столетие — это три-четыре поколения — устои и традиции вдруг объявлялись неверными и преступными, а ведь общество того времени держалось на православной вере…
И тем уникальнее и интереснее образ Аввакума, человека, который не имел богатых покровителей, но силой своей воли, своей веры увлекал за собой людей, и вошел в историю.
Само название выставки «Цветник духовный» раскрывает несколько пластов смысла: это и образ Эдемского сада, и напоминание про Гефсиманский сад…
Тематически выставка разбита на несколько блоков — Богородичная тема (интересно, что в этом блоке представлена икона «Похвала пресвятой Богородице», специально отреставрированная к выставке Светланой Плешивцевой, реставратором 1-й категории); выделенные образы Христа; праздничные иконы и образы христианских подвижников — Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского…
— И мы сочли возможным, — говорит Евгения Орлова, — включить в экспозицию работу приморского художника Джона Кудрявцева «Аввакум», где изображена, можно сказать, мятежная суть протопопа, его дух — неистовый, подвижнический…
Для людей, интересующихся русской культурой и историей, проект «Цветник духовный» станет прекрасным подарком к Рождеству.