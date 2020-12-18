Памяти мятежника: картинная галерея проводит выставку старообрядческих икон

— Кроме того, есть и другие важные детали, — уточняет Евгения Орлова. — Например, характерными для старообрядчества были многосоставные композиции на одной доске. Четырехчастные, даже пятичастные. Они представлены на выставке. Также мы показываем меднолитые складни традиционной для старообрядчества иконографии. Иконам из металла старообрядцы приписывали особенную богоугодность, как созданным из очищенного огнем материала, при этом после реформ Никона медные складни были запрещены.