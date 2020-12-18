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Posted 18 декабря 2020, 11:01

Published 18 декабря 2020, 11:01

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Покалечил девушку и уехал: приморец попал под уголовную статью

Покалечил девушку и уехал: приморец попал под уголовную статью

18 декабря 2020, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего девушку и скрывшегося с места аварии.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Уссурийске на парковке супермаркета, расположенного на улице Русской.

Водитель автомашины Тoyota Prius Alpha, сдавая назад, наехал на девушку-пешехода, а затем столкнулся с машиной Тоyota RAV4. После этого мужчина скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшей.

Подоспевшие медики диагностировали у девушки тяжелые травмы и отвезли её в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что её здоровью причинен тяжкий вред.

Позже сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль со следами ДТП в нескольких километрах от места происшествия.

С просьбой о помощи в установлении личности подозреваемого стражи порядка обратились к жителям Приморья через социальные сети и СМИ. Вскоре полицейским удалось выйти на след водителя «Приуса» - им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отделение. Там выяснилось, что водительских прав у него нет и никогда не было, а автомобиль мужчина взял в аренду, оформив договор на имя своего знакомого.

В настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о массовом автозамесе из семи машин во Владивостоке.

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