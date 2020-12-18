Покалечил девушку и уехал: приморец попал под уголовную статью

С просьбой о помощи в установлении личности подозреваемого стражи порядка обратились к жителям Приморья через социальные сети и СМИ. Вскоре полицейским удалось выйти на след водителя «Приуса» - им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отделение. Там выяснилось, что водительских прав у него нет и никогда не было, а автомобиль мужчина взял в аренду, оформив договор на имя своего знакомого.