Покалечил девушку и уехал: приморец попал под уголовную статью

Posted 18 декабря 2020, 11:01
Published 18 декабря 2020, 11:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Уссурийске на парковке супермаркета, расположенного на улице Русской.
Водитель автомашины Тoyota Prius Alpha, сдавая назад, наехал на девушку-пешехода, а затем столкнулся с машиной Тоyota RAV4. После этого мужчина скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшей.
Подоспевшие медики диагностировали у девушки тяжелые травмы и отвезли её в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что её здоровью причинен тяжкий вред.
Позже сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль со следами ДТП в нескольких километрах от места происшествия.
С просьбой о помощи в установлении личности подозреваемого стражи порядка обратились к жителям Приморья через социальные сети и СМИ. Вскоре полицейским удалось выйти на след водителя «Приуса» - им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отделение. Там выяснилось, что водительских прав у него нет и никогда не было, а автомобиль мужчина взял в аренду, оформив договор на имя своего знакомого.
В настоящее время по факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.