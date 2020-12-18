Владимир Беспалов: «Мы решаем проблему воды в Арсеньеве»

Posted 18 декабря 2020, 07:44
Published 18 декабря 2020, 07:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Очень тяжелый вопрос для Арсеньева — качество питьевой воды. С 1991 года планируемые очистные сооружения не были построены. В этом году мы добились финансирования ремонта очистных сооружений в Арсеньеве, в этом году на эти цели было направлено 75 миллионов рублей, в следующем 122 миллиона. И мы надеемся, что благодаря этим вложениям вода в Арсеньеве будет качественной и все будут довольны», — сообщил Владимир Беспалов.
Ранее депутат по Арсеньевскому одномандатному округу рассказывал «Восток-Медиа» о народном обсуждении бюджета 2021 года. Владимир Беспалов отмечал, что интересные инициативы граждан в будущем году найдут поддержку правительства региона. Народный избранник особенно подчеркивал, что в октябре — первой половине ноября в Приморском крае прошли обсуждения «народного бюджета» в режиме самоизоляции, в большом зале администрации края и в онлайн режиме с депутатами Законодательного Собрания региона, администрациями городов и районов. В среднем, каждое обсуждение бюджета проходило при участии более трехсот жителей Приморского края.
Напомним, в рамках этого обсуждения губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что бюджет будет принят в срок исходя из имеющихся данных по доходам, по возможным расходам. В 2021 году, возможно, будет корректироваться, учитывая объективные и субъективные факторы. Показательно, что бюджет сохраняет социальную направленность, отдельные госпрограммы приходится урезать. В их списке — культура, физкультура и спорт, капитальное строительство и ряд других.