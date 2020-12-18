Владимир Беспалов: «Мы решаем проблему воды в Арсеньеве»

«Очень тяжелый вопрос для Арсеньева — качество питьевой воды. С 1991 года планируемые очистные сооружения не были построены. В этом году мы добились финансирования ремонта очистных сооружений в Арсеньеве, в этом году на эти цели было направлено 75 миллионов рублей, в следующем 122 миллиона. И мы надеемся, что благодаря этим вложениям вода в Арсеньеве будет качественной и все будут довольны», — сообщил Владимир Беспалов.