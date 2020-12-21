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Posted 21 декабря 2020, 03:42

Published 21 декабря 2020, 03:42

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Новый удар: циклон принесёт в Приморье снег

21 декабря 2020, 03:42
Сюжет
Погода
В первой половине новой недели в Приморье будет наблюдаться долгожданное потепление. А вот во второй части семидневки возможен снег на большей части края.

Приморцы уже ощутили небольшое потепление, стартовавшее после довольно морозных и ветреных выходных. Это происходит из-за того, что циклоны, двигающиеся над Монголией и северо-востоком КНР, преграждают поступление холодного воздуха на юг дв-региона.

Сегодня, 21 декабря, синоптическую ситуацию регулирует гребень антициклона. Понедельник в крае будет солнечным: от -3 до -11 градусов, на юго-востоке края вообще потеплеет до нуля градусов.

Завтра регион окажется в тёплом секторе китайского циклона, повышение температурного фона сохранится. Температурный фон поднимется в среднем на 3-5 градусов.

«Температурный фон составит -4… -25 градусов ночью, -9… +2 градуса днём», — говорится в сообщении синоптиков.

23 декабря днём китайский циклон будет у северных территорий Приморья, может пройти небольшой снег. Завтра днём на юге Приморья будут наблюдаться положительные температуры, на севере — слабоотрицательные.

А вот во второй половине недели ожидается прохождение циклона и его фронтальных разделов.

«Снег пройдет на большей территории края», — уточнили синоптики.

Во Владивостоке сегодня от -1 до -4 градусов. Завтра потеплеет на 3-4 градуса до -1… +1 градуса. Снег в дальневосточной столице вероятен в ночь на четверг, 24 декабря.

#Новости#Общество#Погода
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