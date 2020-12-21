Новый удар: циклон принесёт в Приморье снег

Приморцы уже ощутили небольшое потепление, стартовавшее после довольно морозных и ветреных выходных. Это происходит из-за того, что циклоны, двигающиеся над Монголией и северо-востоком КНР, преграждают поступление холодного воздуха на юг дв-региона.