«Деньги верни»: старые-новые мошенники активизировались в Приморье

Posted 22 декабря 2020, 11:06
Published 22 декабря 2020, 11:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам специалистов, мошенничество такого типа делится на два вида: когда деньги реально поступают на счёт и когда нет, а только приходит сообщение о зачисленных средствах.
В любом случае, после сообщения об операции вам перезвонит человек и попросит вернуть якобы ошибочно отправленные средства. Часто, чтобы усыпить бдительность человека, мошенники пытаются давить на жалость, заявляя, что деньги предназначены для тяжелобольных детей или пожилых родителей. Некоторые даже могут «подтвердить» это звонком от человека, которому якобы предназначались деньги.
Похитить денежные средства злоумышленники могут двумя способами:
Чтобы избежать «развода», необходимо придерживаться нескольких правил. Прежде всего, нужно проверить, действительно ли деньги поступили вам на счёт.
Если деньги всё-таки на карте, не отправляйте их обратно, а обратитесь в свой банк, чтобы выяснить их происхождение — при необходимости сотрудники банка смогут самостоятельно вернуть деньги отправителю.
И в конце концов, не отвечайте ни на какие СМС и рассылки — не открывайте полученные файлы.
Соблюдая простые правила, вы сможет сохранить ваш кошелёк в безопасности.