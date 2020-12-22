«Деньги верни»: старые-новые мошенники активизировались в Приморье

В любом случае, после сообщения об операции вам перезвонит человек и попросит вернуть якобы ошибочно отправленные средства. Часто, чтобы усыпить бдительность человека, мошенники пытаются давить на жалость, заявляя, что деньги предназначены для тяжелобольных детей или пожилых родителей. Некоторые даже могут «подтвердить» это звонком от человека, которому якобы предназначались деньги.