Нашли второе тело: подробности жуткой аварии в районе кладбища в Приморье

Стражи порядка выяснили, что сосед заявителя угнал автомобиль, после чего отправился на ней к своему приятелю. Мужчины поехали кататься на чужой машине и в итоге попали в аварию и погибли. Также известно, что у угонщика даже не было водительских прав, и ранее он был судим.