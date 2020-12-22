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Posted 22 декабря 2020, 11:15

Published 22 декабря 2020, 11:15

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Нашли второе тело: подробности жуткой аварии в районе кладбища в Приморье

22 декабря 2020, 11:15
Сюжет
Происшествие
Жуткая авария в районе села Романовка в Приморье унесла жизнь двух человек. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, тело водителя иномарки, спровоцировавшего ДТП, было обнаружено в 800 метрах от места случившегося.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 55 км автодороги Артем – Находка – порт Восточный.

Мужчина за рулём машины марки Mazda Demio не справился с управлением и вылетел в кювет, а затем врезался в оградку кладбища.

Водитель с места происшествия скрылся, бросив в салоне авто своего пассажира. В результате аварии 35-летний мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Однако затем выяснилось, что уйти далеко 46-летний водитель, также серьёзно пострадавший в результате ДТП, не смог. Его тело было обнаружено около дома № 37 по улице Пролётной.

Позже в полицию обратился 42-летний житель села Романовка, который заявил об угоне своей машины марки Mazda Demio.

Стражи порядка выяснили, что сосед заявителя угнал автомобиль, после чего отправился на ней к своему приятелю. Мужчины поехали кататься на чужой машине и в итоге попали в аварию и погибли. Также известно, что у угонщика даже не было водительских прав, и ранее он был судим.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится проверка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье лесовоз вылетел с дороги в 50-метровый обрыв в районе Лазовского перевала. Рулевой получил серьёзные травмы, но, к счастью, выжил.

#Новости#Происшествие
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