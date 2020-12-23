Горят один за другим: автомобили продолжают полыхать в Приморье

Posted 23 декабря 2020, 10:49
Published 23 декабря 2020, 10:49
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Одно из происшествий случилось в городе Находке.
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, экстренный вызов спасателям поставил в 13.25. Очевидцы сообщили, что на улице Пограничная горит автомобиль.
Спустя 10 минут к месту происшествия прибыли пожарные расчёты и сразу же приступили к тушению. В 13.45 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Ещё один случай произошёл на улице Нейбута во Владивостоке.
Как сообщает Instagram-паблик dpscontrol_125rus, машина горела в районе дома №125.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что минувшей осенью в Приморье произошло сразу несколько серьёзных пожаров, в результате которых люди лишились своих авто. Так, в сентябре возле дома № 45 на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке ночью сгорело сразу семь автомобилей — все машины были припаркованы рядом друг с другом на придомовой территории. Авто были полностью уничтожены огнём, их обугленные каркасы до сих пор стоят на месте случившегося.
На следующий день после масштабного пожара загорелась припаркованная на придомовой территории «Субару Форестер», а 23 сентября в пожарную охрану дальневосточной столицы поступило сообщение о том, что на улице Верхнепортовой горит автомобиль.