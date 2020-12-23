Горят один за другим: автомобили продолжают полыхать в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что минувшей осенью в Приморье произошло сразу несколько серьёзных пожаров, в результате которых люди лишились своих авто. Так, в сентябре возле дома № 45 на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке ночью сгорело сразу семь автомобилей — все машины были припаркованы рядом друг с другом на придомовой территории. Авто были полностью уничтожены огнём, их обугленные каркасы до сих пор стоят на месте случившегося.