Максимум смертности: шесть приморцев умерли от COVID-19 за сутки

Posted 23 декабря 2020, 01:16
Published 23 декабря 2020, 01:16
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, вылечились от болезни за это же время 176 человек. Всего от ковида вылечились 19 356 пациентов.
Также шесть приморцев за сутки скончались от опасного заболевания. Всего жертвами коронавируса в крае стали 339 человек.
Специалисты подчеркнули, что за все время пандемии в крае провели 678 093 теста на COVID-19.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в связи с появлением в Лондоне нового штамма коронавируса Россия временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 по 29 декабря.
Отметим, жителям края настоятельно советуют соблюдать масочный режим, по возможности надевать перчатки, не забывать о соблюдении социальной дистанции, а также максимально обезопасить себя от посещения мест с большим скоплением людей.