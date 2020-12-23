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Posted 23 декабря 2020, 01:16

Published 23 декабря 2020, 01:16

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Максимум смертности: шесть приморцев умерли от COVID-19 за сутки

Максимум смертности: шесть приморцев умерли от COVID-19 за сутки

23 декабря 2020, 01:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае за последние сутки стало известно о 240 новых случаях заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заражённых в крае составляет 27 379 человек.

Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, вылечились от болезни за это же время 176 человек. Всего от ковида вылечились 19 356 пациентов.

Также шесть приморцев за сутки скончались от опасного заболевания. Всего жертвами коронавируса в крае стали 339 человек.

Специалисты подчеркнули, что за все время пандемии в крае провели 678 093 теста на COVID-19.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в связи с появлением в Лондоне нового штамма коронавируса Россия временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 по 29 декабря.

Отметим, жителям края настоятельно советуют соблюдать масочный режим, по возможности надевать перчатки, не забывать о соблюдении социальной дистанции, а также максимально обезопасить себя от посещения мест с большим скоплением людей.

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#Новости#Общество#COVID-19
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