Михаил Дегтярёв поставил «двойку» строительной отрасли региона

«Строительной отрасли даю оценку “неуд”, и рост цен на жильё как раз связан с плохой работой министерства. И тут много факторов. Первый – это монополизация рынков, отсутствие земельных участков, где-то даже картельные сговоры. Выгодно строить мало, но подороже, хотя для выполнения нацпроектов нам нужно строить побольше, но с небольшой наценкой. И та же прибыль получается. Мы сейчас занимаемся тем, что заключаем соглашения с крупными строительными компаниями, и это не только “ПИК”, подбираем им участки, два уже подобрали. И нашли, где можно построить 2 млн квадратных метров. То же самое с домостроительными комбинатами, которые нам нужны. Несколько компаний их проектируют и готовы запускать стройку. Только так. Других вариантов нет. Никакие искусственные механизмы рынок не поднимут», - отметил глава региона.