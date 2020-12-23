Михаил Дегтярёв поставил «двойку» строительной отрасли региона

Posted 23 декабря 2020, 09:45
Published 23 декабря 2020, 09:45
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Об этом он заявил в среду, 23 декабря, в ходе прямой линии с жителями.
Отвечая на вопрос граждан о непомерно высокой стоимости квадратного метра, Михаил Дегтярёв отметил, что рост цен на жильё в крае напрямую связан с неудовлетворительной работой чиновников. Он назвал и другие причины сложившейся ситуации.
«Строительной отрасли даю оценку “неуд”, и рост цен на жильё как раз связан с плохой работой министерства. И тут много факторов. Первый – это монополизация рынков, отсутствие земельных участков, где-то даже картельные сговоры. Выгодно строить мало, но подороже, хотя для выполнения нацпроектов нам нужно строить побольше, но с небольшой наценкой. И та же прибыль получается. Мы сейчас занимаемся тем, что заключаем соглашения с крупными строительными компаниями, и это не только “ПИК”, подбираем им участки, два уже подобрали. И нашли, где можно построить 2 млн квадратных метров. То же самое с домостроительными комбинатами, которые нам нужны. Несколько компаний их проектируют и готовы запускать стройку. Только так. Других вариантов нет. Никакие искусственные механизмы рынок не поднимут», - отметил глава региона.
Врио губернатора края подчеркнул, что в настоящее время в крае наблюдается значительный спрос на жилье, однако у многих людей нет возможности купить себе квартиру.
«Спрос огромный, но негде жить и нет возможности купить. Работаем. В первую очередь с администрацией Хабаровска и Хабаровского района», - сказал Михаил Дегтярёв.
Напомним, 23 декабря в 18 часов в Хабаровском крае проходит «Прямая линия с Михаилом Дегтярёвым». Глава региона отвечает на вопросы журналистов и жителей края. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проходит в дистанционном формате.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что региональным властям при содействии органов прокуратуры удалось добиться завершения строительства жилого дома на улице Алексеевской в Хабаровске.