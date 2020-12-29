Это специальная ловушка: таксист-эквилибрист удивил жителей Владивостока

Posted 29 декабря 2020, 02:09
Published 29 декабря 2020, 02:09
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Фото с места события очевидцы разместили в паблике «Экипажи ДПС». Там поведение таксиста обсудили подписчики сообщества.
«Он уже далеко не первый такой. Обозначили бы уже, что проход для пешеходов. Несколько машин там уже так повисло»;
«Вот это машина. Ехал чуть-чуть и приехал»;
«Там дурацкое место. С дороги поворот и лестница. Зачем?»;
«Это специальная ловушка для таксистов!»;
«Но там же реально не понятно, где заезд»;
«Там вообще не видно лестницы. Выглядит, как заезд на парковку. Почти каждый раз, как мимо еду, наблюдаю, как машины сворачивают, а потом задом обратно на дорогу пятятся»;
«Круто поверните налево…».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель такси изрядно удивил жителей Владивостока. Очевидец сфотографировал машину, которая свисала с подпорной стены и нависала прямо над лестницей для пешеходов.