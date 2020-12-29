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Posted 29 декабря 2020, 02:09

Published 29 декабря 2020, 02:09

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Это специальная ловушка: таксист-эквилибрист удивил жителей Владивостока

29 декабря 2020, 02:09
Водитель такси на серебристом Приусе решил повернуть на улице, не проверив спуск. В итоге, незадачливый автомобилист завис на лестничном пролете, выехав на ступеньки практически полностью.

Фото с места события очевидцы разместили в паблике «Экипажи ДПС». Там поведение таксиста обсудили подписчики сообщества.

«Он уже далеко не первый такой. Обозначили бы уже, что проход для пешеходов. Несколько машин там уже так повисло»;

«Вот это машина. Ехал чуть-чуть и приехал»;

«Там дурацкое место. С дороги поворот и лестница. Зачем?»;

«Это специальная ловушка для таксистов!»;

«Но там же реально не понятно, где заезд»;

«Там вообще не видно лестницы. Выглядит, как заезд на парковку. Почти каждый раз, как мимо еду, наблюдаю, как машины сворачивают, а потом задом обратно на дорогу пятятся»;

«Круто поверните налево…».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель такси изрядно удивил жителей Владивостока. Очевидец сфотографировал машину, которая свисала с подпорной стены и нависала прямо над лестницей для пешеходов.

#Новости#Общество#Владивосток
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