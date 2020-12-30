Гороскоп на 31 декабря: Скорпионы проявляют великодушие, а Стрельцы играют в игры

Некоторые РАКИ будут удивлены, подведя итоги своей работы. Разберитесь в мотивах, которые руководят вами в последнее время: не бойтесь признаться себе, что ваши желания изменились. С помощью надёжных друзей вы сможете наметить новые планы и приступить к их осуществлению.