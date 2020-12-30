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Posted 30 декабря 2020, 07:30

Published 30 декабря 2020, 07:30

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Гороскоп на 31 декабря: Скорпионы проявляют великодушие, а Стрельцы играют в игры

30 декабря 2020, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

У ОВНОВ продолжается борьба за внимание нужного человека. Старайтесь быть более общительными и открытыми: так вы сможете коренным образом изменить свою жизнь. Вечер отмечен всплеском эмоций и способствует яркому выражению индивидуальности.

ТЕЛЬЦЫ, отставьте на время все дела в сторону и займитесь собой, своей внешностью и гардеробом. Вечером рекомендуется побаловать себя вкусной здоровой пищей и весёлой компанией!

БЛИЗНЕЦЫ, ваши желания сегодня вступят в конфликт с чувством долга. К вам может проявить повышенный интерес особа противоположного пола. День хорош как для проведения запланированных мероприятий, так и для импровизации.

Некоторые РАКИ будут удивлены, подведя итоги своей работы. Разберитесь в мотивах, которые руководят вами в последнее время: не бойтесь признаться себе, что ваши желания изменились. С помощью надёжных друзей вы сможете наметить новые планы и приступить к их осуществлению.

ЛЬВАМ обрести свежие силы поможет смена обстановки. Оригинальность вашей натуры найдет выражение в манере одеваться, в способах реагирования на все, что предлагается жизнью. Не ждите чуда — чудите сами!

День проверяет ДЕВ на выдержку и умение контролировать эмоции, причем не только свои. Возможность какого-то приключения способна полностью захватить вас. Во многих сферах ваше продвижение зависит от готовности рискнуть.

ВЕСЫ могут сделать выгодные покупки, получить подарок или признание. Многие обнаружат у себя склонность к актёрству, выступлениям перед публикой. Вероятны эксперименты и победы в этой области.

СКОРПИОНОВ ждёт день споров и примирений. Лучше не демонстрировать сегодня свое превосходство, и в особенности, способности к «боевой магии». Одним из желательных компонентов этого дня является великодушие.

СТРЕЛЬЦЫ, вас будут замечать всюду, где бы вы ни появились. Постарайтесь приближать к себе только достойных людей. День благоприятен для прогулок, созерцания чего-то красивого, настольных игр.

Семья и дом могут потребовать от КОЗЕРОГОВ ещё большей заботы. Вы будете чувствовать себя хозяином положения, принимая самостоятельные решения, требующие не только знаний, но и мудрости.

Успех ждет ВОДОЛЕЕВ во всех коллективных видах деятельности. Хорошее время для общения со значимыми для вас лицами. Активная общественная жизнь может не оставить времени на общение с самыми близкими: постарайтесь разумно распределить свои силы.

РЫБАМ звёзды советуют не упустить шанса и воспользоваться своей популярностью. Быть удачными обещают поиски в отношении своей внешности, новой манере поведения. Проведя хоть немного времени на свежем воздухе, вы значительно улучшите своё самочувствие.

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