«Весомо. Грубо. Зримо»: выставка соцреализма открылась в картинной галерее

Posted 30 декабря 2020, 05:05
Published 30 декабря 2020, 05:05
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
— Здесь у нас представлено более 50 работ из фондов РОСИЗО, созданных советскими художниками в 1930-1950-х годах прошлого века, — рассказывает Марина Гурьянова, младший научный сотрудник научно-просветительского отдела галереи. — Это как раз тот этап, который можно назвать зарождением и расцветом соцреализма.
Изначально РОСИЗО дал выставке название «Город солнца». И это неслучайно, ведь соцреализм — это по сути искусство, которое создает образ того времени не совсем таким, каким оно было на самом деле, а воспевает идеализированное представление о нем, показывает его таким, каким оно должно быть… Не совсем настоящее, настоящее с чертами идеального будущего… Как тот самый Город солнца из утопии Томаззо Кампанеллы.
— Но когда выставка добралась до Владивостока, простой опрос показал, что в наших краях «Город солнца» ассоциируется у жителей в первую очередь с морскими пейзажами, — улыбается Марина Гурьянова, — поэтому мы выбрали другое название — «Большая стройка». Ведь это тоже очень широкое понятие. Это и строительство нового общества, возведение новых городов, индустриализация, словом, все, с чем ассоциируется тот период, а главное — строительство нового человека. Советского.
Искусство соцреализма собрало под своими знаменами очень разные работы, но объединяло их то, что так или иначе все они были выполнены по заказу государства. Именно в 30-е годы появляется такой феномен, как госзаказ, когда государство стало одним из действующих лиц в художественном процессе и не только занималось цензурой и определяло вектор развития, но и фактически разрушило художественный рынок и связанные с ним организации. Появился Союз художников, а все существовавшие до того творческие объединения были расформированы. Соцреализм отправил художников на поля, заводы, фабрики, на шахты и другие стройки социализма, чтобы показать их и воспеть труд великого переформатирования общества… Едва ли не впервые в истории искусства главным героем живописного полотна могли стать страница газеты «Правда» и кусок антрацита. И большего не требовалось, зритель прекрасно понимал идеологический посыл работы.
— Одна из главных черт соцреализма — тот факт, что это искусство идеологически окрашенное, — говорит Марина Гурьянова. — Идеология — в каждой работе. Будь это полевые работы в колхозе, сцена в цеху завода, даже картина, изображающая труд водолазов или момент из советско-финской войны… Отдельно представлено искусство плаката, как самого яркого представителя и времени, и жанра… Некоторые из представленных картин, кстати говоря, написаны прямо на месте событий — в цехах заводов, например. При этом большинство героев картин — своего рода идеальные люди, словно люди из уже наступившего будущего. И вот это сочетание приземленности искусства с одной стороны и идеализации героев с другой — феномен соцреализма.
В залах галереи на выставке «Большая стройка» можно встретить весьма знаковые имена: Александр Дейнека, Иван Шадр, Исаак Бродский, Вячеслав Мариупольский. Это — мэтры соцреализма, художники, чьи работы буквально воплощают в себе все особенности жанра, в том числе идеологические.
Приморская картинная галерея разработала большую программу для выставки, особенностью которой станет проведение не экскурсий, а медиаций.
— Это такая форма групповой работы, когда зрители не столько слушают экскурсовода, сколько пытаются — при помощи медиатора — наладить контакт с представленными произведениями искусства, понять их, обсудить, вступить в диалог с другими зрителями в группе и медиатором… — говорит Марина Гурьянова. — Надеюсь, что получится спровоцировать дискуссию.