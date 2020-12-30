«Весомо. Грубо. Зримо»: выставка соцреализма открылась в картинной галерее

Искусство соцреализма собрало под своими знаменами очень разные работы, но объединяло их то, что так или иначе все они были выполнены по заказу государства. Именно в 30-е годы появляется такой феномен, как госзаказ, когда государство стало одним из действующих лиц в художественном процессе и не только занималось цензурой и определяло вектор развития, но и фактически разрушило художественный рынок и связанные с ним организации. Появился Союз художников, а все существовавшие до того творческие объединения были расформированы. Соцреализм отправил художников на поля, заводы, фабрики, на шахты и другие стройки социализма, чтобы показать их и воспеть труд великого переформатирования общества… Едва ли не впервые в истории искусства главным героем живописного полотна могли стать страница газеты «Правда» и кусок антрацита. И большего не требовалось, зритель прекрасно понимал идеологический посыл работы.