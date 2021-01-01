Петарды и хлопушки: жителям Владивостока напомнили об опасности пиротехники

На обертке таких изделий должно быть их наименование, предупреждение об опасности и класс опасности (для бытовых петард — не выше третьего). Также покупатель должен увидеть наименование и адрес организации-изготовителя, обозначение стандартов изделия, сроки годности, размеры опасной зоны и инструкции по безопасности и применению.