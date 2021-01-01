Петарды и хлопушки: жителям Владивостока напомнили об опасности пиротехники

Posted 1 января 2021, 03:00
Published 1 января 2021, 03:00
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
В администрации города рассказали, что важно хранить пиротехнику в тёмном месте без доступа прямых солнечных лучей и осадков — как в магазине, так и уже купленные.
На обертке таких изделий должно быть их наименование, предупреждение об опасности и класс опасности (для бытовых петард — не выше третьего). Также покупатель должен увидеть наименование и адрес организации-изготовителя, обозначение стандартов изделия, сроки годности, размеры опасной зоны и инструкции по безопасности и применению.
Кроме того, должна быть указана информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям настоящего технического регламента.
Текст на изделии должен быть на русском языке и хорошо различим.
Кроме того, покупатель может вернуть изделие продавцу, если оно имеет признаки фальсификации. К примеру, нет наименования, не указаны предупреждение об опасности и информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.
Также следует обратить внимание на сертификаты соответствия.
Пиротехнические изделия запрещается:
— применять с нарушениями требований руководства по эксплуатации (обязательно прочтите их на изделии, так как в большом существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки, расположения запальных фитилей (сверху, снизу и так далее);
— использовать лицам моложе, чем указано производителем, на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов);
— применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством по эксплуатации;
— пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими сертификатов соответствия.
В случае пожара немедленно звоните в пожарную охрану по телефону 01 или по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333.