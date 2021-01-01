Жителей Владивостока приглашают встретить рассвет

Posted 1 января 2021, 07:00
Published 1 января 2021, 07:00
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Второго января лига ходьбы «Женьшень» приглашает горожан в первый в новом году поход. Участники похода встретят рассвет на сопке Орлиное гнездо. Все желающие приглашаются к прогулке.
Сбор участников состоится в 7 часов на остановке «Инструментальный завод» (по направлению выезда из центра города). С собой лига ходьбы «Женьшень» советует взять термос с чаем и немного еды для перекуса.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что волонтеры «Молодежного ресурсного центра» вместе с членами лиги ходьбы и неравнодушными горожанами провели экологическую акцию по уборке мусора на территории озера лотосов. Всего на берегах уникального природного объекта участники акции собрали более 20 мешков мусора.
Перед людьми, принимающими участие в акции, стояла задача убрать скопившийся мусор, который оставили после себя гости озера. В уборке территории приняли участие волонтеры «Молодежного ресурсного центра», члены лиги ходьбы «Женьшень», позже к ним присоединились жители Владивостока из ближайших к озеру домов.