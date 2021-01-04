Гороскоп на 5 января: у Стрельцов — интерес к загадкам, а у Рыб — избыток ума

Posted 4 января 2021, 07:30
Published 4 января 2021, 07:30
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
ОВНЫ будут настроены на полную самоотдачу в работе — и поиск приключений в личной жизни. Вы способны добиться впечатляющих результатов в любой сфере, куда направите свое внимание. Можете удачно воспользоваться вашими обширными связями и опытом окружающих.
Для ТЕЛЬЦОВ удачными окажутся поездки, покупки для дома, перепланировка помещений. Также события дня могут подтолкнуть к действиям не совсем привычным: опасайтесь переутомления, но не отказывайтесь от интересного опыта.
БЛИЗНЕЦЫ, наступает период, когда все ваши слова будут иметь большие последствия. Если вы уверены в своей правоте и силе, то и окружающие вам поверят. Избегайте истощающего времяпровождения и откладывания «на потом» важных дел.
РАКИ, страсть к спорам может осложнить взаимоотношения с близкими: высказывайте свои мысли в более мягкой форме. Ваши таланты могут принести вам в эти дни хороший доход и моральное удовлетворение: действуйте!
У ЛЬВОВ главной заботой в области здоровья станет улаживание внутренних конфликтов. Если ваша работа вам нравится, всё уладится. Удачное время для переговоров с дальней перспективой, приятным будет и общение с друзьями.
У ДЕВ подходящий период для творчества, изменения формы деятельности, начала новых дел. Звёзды благоприятствуют любым замыслам, даже довольно рискованным. Оставайтесь в постоянном контакте с людьми, но рассчитывайте, в основном, на себя.
Прекрасный период для тех ВЕСОВ, кто умеет вдохновлять и настраивать окружающих на одну волну. Это время решительных и планомерных действий, так что поддержка себя и других будут очень кстати.
СКОРПИОНАМ новые контакты принесут большую пользу в будущем. Пришло время для улучшения отношений в семье, несмотря на разницу во взглядах на одни и те же вопросы. Главное — у вас есть общие цели!
У СТРЕЛЬЦОВ — время возрождения старых планов. Некоторые вспомнят о проектах прошлых лет — это могут быть как люди, так и какие-то увлечения. К вечеру в вас проснётся интерес ко всему таинственному и загадочному.
КОЗЕРОГАМ следует контролировать желание сделать всё как можно быстрее — импульсивность в действиях и решениях увеличит расходы. День подходит для восстановления утраченных позиций, а вечер — для общения с давними друзьями.
У ВОДОЛЕЕВ время встреч, на которых им нужно показать себя с наилучших сторон. Постарайтесь не опаздывать к назначенным мероприятиям, иначе часть планов останется нереализованными.
У РЫБ — избыток умственной энергии, которая временами будет находить довольно странные области для реализации. День способен принести глубинное изменение во всём, что касается личной жизни.