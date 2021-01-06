«Динь-динь-дон, динь-динь-дон»: филармония приглашает на душевный концерт

— Приглашаем вас на замечательный концерт, подготовленный лучшими творческими силами Приморской краевой филармонии. И этот концерт будет по — настоящему душевным, как все русские песни и романсы, — говорит ведущая концерта Татьяна Сергеева. — В чем же главный секрет успеха русских песен и романсов? Русская песня делает каждого богаче, добрее, благороднее, пленяет подлинностью, истинной красотой. Душевность и целительность русской песни невозможно игнорировать. Она живет веками и переживет нас. Русская песня — это послание новым поколениям о жизни, быте, традициях, культуре народа. Благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю своей страны.