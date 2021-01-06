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Posted 6 января 2021, 02:19

Published 6 января 2021, 02:19

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

«Динь-динь-дон, динь-динь-дон»: филармония приглашает на душевный концерт

6 января 2021, 02:19
Сюжет
Концерт
Послушать романсы и отогреть замерзшую в морозы душу проникновенной музыкой и словом приглашает владивостокцев Приморская краевая филармония.

15 января в малом зале состоится концерт «В лунном сиянии снег серебрится…» (6+), программа которого составлена из лучших русских романсов.

— Приглашаем вас на замечательный концерт, подготовленный лучшими творческими силами Приморской краевой филармонии. И этот концерт будет по — настоящему душевным, как все русские песни и романсы, — говорит ведущая концерта Татьяна Сергеева. — В чем же главный секрет успеха русских песен и романсов? Русская песня делает каждого богаче, добрее, благороднее, пленяет подлинностью, истинной красотой. Душевность и целительность русской песни невозможно игнорировать. Она живет веками и переживет нас. Русская песня — это послание новым поколениям о жизни, быте, традициях, культуре народа. Благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю своей страны.

В концертной программе примут участие артисты филармонии: ансамбль русских народных инструментов «Садко», солисты Ольга Андреева, Анна Гамова, Наталья Подпоринова, Людмила Якунина, Дмитрий Левин.

#Новости#Культура#Филармония#Концерт
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