«Подошёл неизвестный»: подробности нападения на женщину в Приморье

Стражи порядка составили ориентировку и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Партизанска. Мужчина был доставлен в отделение, где и признался в содеянном. Также он указал место, куда выбросил дамскую сумочку. В результате полицейские сумели отыскать документы пенсионерки. Однако большую часть украденных денег мужчина успел потратить, купив себе спиртное.