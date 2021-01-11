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Posted 11 января 2021, 09:21

Published 11 января 2021, 09:21

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Подошёл неизвестный»: подробности нападения на женщину в Приморье

«Подошёл неизвестный»: подробности нападения на женщину в Приморье

11 января 2021, 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Пожилая женщина стала жертвой грабителя в приморском городе Партизанске.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого УМВД, происшествие случилось неподалёку от остановки общественного транспорта.

70-летняя женщина шла домой. Пройдя мимо автобусной остановки, она свернула на тропинку. В это время к ней подошёл неизвестный мужчина. Негодяй вырвал сумку из рук пенсионерки, где лежали деньги, банковская карта и документы. Затем преступник скрылся.

Общий ущерб от действий грабителя составил 19 тысяч рублей. После случившегося женщина обратилась в полицию и смогла описать внешность злоумышленника.

Стражи порядка составили ориентировку и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Партизанска. Мужчина был доставлен в отделение, где и признался в содеянном. Также он указал место, куда выбросил дамскую сумочку. В результате полицейские сумели отыскать документы пенсионерки. Однако большую часть украденных денег мужчина успел потратить, купив себе спиртное.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. Пока что с него взята подписка о невыезде.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке девушка стала жертвой грабителя, когда шла по виадуку в районе проспекта Красного Знамени.

#Новости#Происшествие
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