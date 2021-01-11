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Posted 11 января 2021, 04:16

Published 11 января 2021, 04:16

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Россиян готовят к шестидневной рабочей неделе

Россиян готовят к шестидневной рабочей неделе

11 января 2021, 04:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
НИ
Во втором месяце 2021 года россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, пишут «Новые известия». Такой график объясняется переносом выходных дней из-за мужского праздника — Дня защитника Отечества.

Как напомнили в Министерстве труда Российской Федерации, долгая рабочая неделя будет длиться с 15 по 20 февраля 2021 года. Затем граждане будут отдыхать три дня, то есть с 21 по 23 февраля. Вызвано это всё тем, что День защитника Отечества в этом году выпадает на вторник.

Зато после трёхдневного отдыха наступит трёхдневная рабочая неделя — со среды, 24 февраля, по пятницу, 26 февраля, россияне будут работать. Потом — всё по обычному распорядку. Выйдут на положенные выходные, 27 и 28 февраля.

За весь 2021 год жителям РФ предстоит отпраздновать 8 государственных праздников, будет 29 праздничных дней. По три дня также россияне будут отдыхать на Международный женский день (6-8 марта), Первомай (1-3 мая), День Победы (8-10 мая) и День России (12-14 июня), а по случаю Дня народного единства даже 4 дня (4-7 ноября). Кроме того, в 2021 году 31 декабря — официально выходной день.

Отметим, что первые продолжительные праздники остались позади. По случаю Нового года россияне отдыхали 10 дней подряд. 11 января стартовала первая рабочая неделя года.

#Новости#Общество#Россия#Работа#Праздники#НИ
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