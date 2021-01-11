Россиян готовят к шестидневной рабочей неделе

Как напомнили в Министерстве труда Российской Федерации, долгая рабочая неделя будет длиться с 15 по 20 февраля 2021 года. Затем граждане будут отдыхать три дня, то есть с 21 по 23 февраля. Вызвано это всё тем, что День защитника Отечества в этом году выпадает на вторник.