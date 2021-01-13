vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2021, 09:13

Published 13 января 2021, 09:13

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Мужчина с ребёнком застряли на высоте на подъёмнике во Владивостоке

13 января 2021, 09:13
Сюжет
Происшествие
Мужчина с ребёнком застряли на подъёмнике на высоте нескольких метров на одной из баз Владивостока.

Видео с места событий было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che.

«Всегда боялся этих подъёмников. Житель Уссурийска поехал покататься с дочкой и застрял», - написал блогер.

Судя по всему, видео сняли сами родители девочки. В начале съёмки папа ребёнка записал на камеру происходящее прямо с высоты. Пользователи соцсетей предположили, что он сделал это для того, чтобы отвлечь и приободрить свою дочку в непростой момент.

«Решили с дочкой сделать последний кружочек на подъёмнике и застряли. Висим уже 20-30 минут», - рассказал мужчина.

Через какое-то время сотрудники базы приставили к подъёмнику пожарную лестницу, и храбрая девочка начала спускаться по ней вниз. В это время мама ребёнка также снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Женщина очень волновалась и просила дочку крепче держаться за лестницу.

К счастью, всё закончилось благополучно, и через несколько минут люди были спасены. В этой ситуации пользователей соцсетей особенно поразило мужество девочки. На вид ребёнку не более 12 лет, тем не менее, в экстремальной ситуации она не растерялась, не плакала и отважно спустилась с большой высоты.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во вторник, 12 ноября, Владивосток накрыл снегопад. Ещё один циклон придёт в Приморье уже 15 января. На 15–16 января уже передано экстренное предупреждение от спасателей. Новый циклон принесёт снегопад, метель, снежный накат, штормовой ветер.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика