Мужчина с ребёнком застряли на высоте на подъёмнике во Владивостоке

Posted 13 января 2021, 09:13
Published 13 января 2021, 09:13
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Видео с места событий было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che.
«Всегда боялся этих подъёмников. Житель Уссурийска поехал покататься с дочкой и застрял», - написал блогер.
Судя по всему, видео сняли сами родители девочки. В начале съёмки папа ребёнка записал на камеру происходящее прямо с высоты. Пользователи соцсетей предположили, что он сделал это для того, чтобы отвлечь и приободрить свою дочку в непростой момент.
«Решили с дочкой сделать последний кружочек на подъёмнике и застряли. Висим уже 20-30 минут», - рассказал мужчина.
Через какое-то время сотрудники базы приставили к подъёмнику пожарную лестницу, и храбрая девочка начала спускаться по ней вниз. В это время мама ребёнка также снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Женщина очень волновалась и просила дочку крепче держаться за лестницу.
К счастью, всё закончилось благополучно, и через несколько минут люди были спасены. В этой ситуации пользователей соцсетей особенно поразило мужество девочки. На вид ребёнку не более 12 лет, тем не менее, в экстремальной ситуации она не растерялась, не плакала и отважно спустилась с большой высоты.
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