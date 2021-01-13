Мужчина с ребёнком застряли на высоте на подъёмнике во Владивостоке

К счастью, всё закончилось благополучно, и через несколько минут люди были спасены. В этой ситуации пользователей соцсетей особенно поразило мужество девочки. На вид ребёнку не более 12 лет, тем не менее, в экстремальной ситуации она не растерялась, не плакала и отважно спустилась с большой высоты.