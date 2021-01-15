«Мозгов нет»: в Приморье опасные развлечения попали на видео

Posted 15 января 2021, 14:11
Published 15 января 2021, 14:11
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Вечером в пятницу, 15 января, в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che появилось видео, снятое в районе Междуречья в Приморье. На кадрах видно, как водитель внедорожника, привязав к автомобилю тюбинг с помощью троса, катает таким образом двух человек, включая ребёнка.
Несмотря на то, что пассажиры «ватрушки» явно получали удовольствие от такого катания «с ветерком», пользователи соцсетей обрушили на автомобилиста народный гнев. Многие отметили, что такие развлечения очень опасны и могут закончиться плохо.
«Головой хотя бы иногда нужно думать»,
«Потом плачут»,
«А вдруг надо будет резко затормозить? Дети сразу под машину залетят. Где органы опеки?»,
«Потом кто-то будет виноват»,
«Мозгов нет, или люди сзади сильно надоели», - пишут приморцы.
Впрочем, некоторые подписчики паблика придерживались иного мнения:
«Завидуйте молча»,
«У меня есть тюбинг и верёвка, я с вами»,
«Не поверите: дочь свою я так же катала, все живы и здоровы», - говорят пользователи соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Дальнегорске ребёнок катался на тюбинге с горки и упал. Сейчас он находится в реанимационном отделении местной больницы.
Напомним, 15 января край накрыли сильный снег, метель, штормовой ветер. Всему виной — циклон, переместившийся на Японское море. Непогода стала причиной десятков ДТП на дорогах региона. В субботу, 16 января, осадки прекратятся. Однако ожидается новая погодная неприятность — порция холода понизит температурный фон до -9… -18 градусов.