«Мозгов нет»: в Приморье опасные развлечения попали на видео

Вечером в пятницу, 15 января, в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che появилось видео, снятое в районе Междуречья в Приморье. На кадрах видно, как водитель внедорожника, привязав к автомобилю тюбинг с помощью троса, катает таким образом двух человек, включая ребёнка.